Surprise : Windows 11 est disponible un jour plus tôt

Microsoft vient de mettre à disposition les téléchargements officiels de Windows 11. C’est un jour plus tôt que prévu. La date de lancement initialement annoncée était le 5 octobre 2021. Si vous disposez d’un matériel plus récent, la mise à jour sera peut-être disponible très bientôt. Le matériel plus ancien peut prendre un certain temps.

Il y a des mois, Microsoft a officiellement annoncé qu’il lancerait la dernière version de Windows le 5 octobre 2021. Il y a deux semaines, il a lancé un tas de nouveaux matériels prenant en charge le nouveau Windows, dont la sortie est également prévue le 5 octobre.

Si vous avez un PC Windows 10 plus récent, vous pourrez peut-être vérifier Windows Update et voir si Windows 11 vous attend. Si vous ne le trouvez pas – ou si vous avez un PC plus ancien – vous pouvez essayer de mettre à niveau manuellement à l’aide de l’assistant d’installation.

Malheureusement, ceux d’entre vous qui ont des PC plus anciens et ne veulent pas mettre à niveau manuellement devront attendre un certain temps. Bien que Microsoft envisage de donner au plus grand nombre de personnes possible une mise à niveau gratuite vers le nouveau Windows, il se donne jusqu’au second semestre 2022 pour terminer le déploiement. En tant que tel, il pourrait s’écouler un an ou même plus avant que certaines personnes ne soient en mesure de mettre à niveau automatiquement.

Notez que ce lancement surprise du logiciel n’affecte pas le matériel Microsoft annoncé précédemment. Les nouvelles tablettes et ordinateurs portables Surface arrivent encore demain.