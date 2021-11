Surprise Xbox : débuts en multijoueur « Halo Infinite » ; Plus de 70 nouveaux titres rétrocompatibles révélés

Microsoft a publié lundi une présentation préenregistrée pour marquer et célébrer le 20e anniversaire de la Xbox originale. Dans le cadre de la célébration, le développeur Halo 343 Industries a publié une version bêta jouable pour le mode multijoueur de Halo Infinite.

Les joueurs sur Xbox One, Xbox Series X|S et Windows peuvent télécharger la première saison, Heroes of Reach, qui comprend toutes les nouvelles cartes et fonctionnalités prévues pour la version complète. Dans Heroes of Reach, les joueurs incarnent une nouvelle génération de guerriers spartiates, s’entraînant dans une académie spécialisée pour rejoindre la même force d’élite que le Master Chief, le protagoniste traditionnel de Halo.

Le responsable créatif de 343, Joseph Staten, est brièvement monté sur scène, accompagné du directeur créatif multijoueur de 343, Tom French, et d’une foule masquée de 343 employés, pour décrire le lancement surprise comme « un merci et pour célébrer le 20e anniversaire ».

Écrivant pour le blog officiel de Halo, Staten a précisé après la diffusion que Heroes of Reach devrait durer jusqu’en mai 2022. Il s’agit d’un changement de plan par rapport à l’objectif initial de 343 d’envoyer une nouvelle saison de contenu multijoueur tous les trois mois, et a été fait » afin que nous puissions terminer le développement de la saison 2 d’une manière saine et durable pour notre équipe.

L’extension de la saison comprendra également du contenu supplémentaire pour le multijoueur de Halo Infinite, comme une collection gratuite d’articles cosmétiques avec un thème du 20e anniversaire qui sera décerné à toute personne qui se connecte à Infinite au cours des trois prochaines semaines.

Joseph Staten, à gauche, et Matt French, à droite, mènent une salve d’applaudissements pour le 20e anniversaire de la Xbox de la part de l’équipe de 343 Industries. (Capture d’écran YouTube)

L’événement d’ouverture officiel de Heroes of Reach, « Fracture: Tenrai », devrait commencer le 23 novembre, ce qui donnera aux joueurs leur première opportunité de gagner l’armure Spartan sur le thème des samouraïs qui a attiré tant de gens dans la première bande-annonce officielle. .

Une partie de la présentation de l’anniversaire de la Xbox était une certaine admission tacite que l’histoire de Halo en tant que franchise est plus ou moins inextricablement liée à celle de la Xbox en tant que plate-forme. Des montages de gameplay aux cosplayers lors des soirées de lancement, Halo et ses personnages font partie de la Xbox depuis le début, et une grande partie des séquences de gameplay montrées lors de la présentation ont été tirées d’un jeu Halo ou d’un autre.

Cela s’est poursuivi dans la première bande-annonce d’un nouveau documentaire, Power On: The Story of Xbox, qui fera ses débuts sur IMDB TV, YouTube, Roku et d’autres réseaux de streaming le 13 décembre. Cela prévoit de raconter l’histoire de l’équipe d’origine qui a créé la Xbox, l’opposition qu’elle a rencontrée au sein de Microsoft et le « pur chaos » qui a entouré le processus de développement.

Les autres nouvelles de Halo à l’émission comprenaient un très bref teaser de l’émission télévisée Halo de l’année prochaine sur Paramount +, qui est une préquelle du scénario des jeux. Le clip de quelques secondes montrait une photo d’un jeune Master Chief (Pablo Schreiber, Orange is the New Black) alors qu’il enfilait son armure de combat.

Microsoft a également profité de la célébration de l’anniversaire pour sortir un nouveau lot surprise de titres rétrocompatibles. Le programme, qui a été suspendu en 2019 afin de se concentrer sur ce qui est finalement devenu la Xbox Series X|S, utilise des packages d’émulation personnalisés afin que les anciens jeux puissent être lus sur disque sur les systèmes de génération actuelle. Les jeux qui figurent sur la liste des rétrocompatibilités sont également disponibles à l’achat numérique via le Microsoft Store.

Ce dernier lot de jeux comprend de véritables classiques, ainsi que quelques choix sortis de nulle part (Oneechanbara: Bikini Samurai Squad ?!). La liste complète a été mise à disposition sur le site Web du directeur de la programmation de Microsoft, Larry « Major Nelson » Hryb, et bien qu’il y ait encore quelques omissions notables (Fatal Frame, Lollipop Chainsaw), il y a tout autant de résurrections obscures.

Les jeux notables de la liste incluent :

La série complète Max Payne, un mash-up d’action/noir conscient de Remedy, le développeur basé en Finlande qui allait faire Alan Wake, Quantum Break et ControlF.EAR, un jeu de tir à la première personne d’action/horreur de Monolith Productions à Kirkland, Washington, ainsi que toutes ses suites, Mortal Kombat de 2011, qui a redémarré la série, ainsi que le très ridiculisé Mortal Kombat vs DC Universe, qui vous permet d’effectuer des décès sur BatmanLes quatre premiers jeux dans les morts ou la série Alive, ce qui signifie que toute la franchise est désormais jouable sur une seule Xbox pour ce qui pourrait être la première fois. Le domaine binaire profondément sous-estimé de Sega et Gunvalkyrie pour la plupart oublié.

Plusieurs des jeux récemment sortis bénéficieront de la fonction FPS Boost sur Xbox Series X|S, qui leur permet de fonctionner à 60 FPS. Cela inclut FEAR, Binary Domain et NIER. Plusieurs autres jeux qui figuraient déjà sur la liste, dont Gears of War, Dead Space 2, Alan Wake et Fallout: New Vegas ont également été mis à jour pour bénéficier de FPS Boost.

Dans un ajout clignotant à l’actualité, tel qu’écrit sur Xbox Wire par le chef de projet Peggy Lo, la baisse du 15 novembre est décrite comme le « dernier et dernier ajout » au programme de compatibilité descendante. Cela ne signifie pas nécessairement que c’est le dernier du projet global ; Lo poursuit en écrivant « nous sommes ravis d’explorer de nouvelles façons de préserver notre histoire et d’offrir le catalogue des milliers de titres disponibles dans l’écosystème Xbox à plus de joueurs ». A suivre, je suppose.

Le message global non-Halo de la présentation reste cohérent avec l’énoncé de mission actuel de Xbox pour l’année. « Le jeu est une question de personnes », a déclaré Phil Spencer, directeur de Xbox. « C’est ça. Dans les jeux, il s’agit de personnes réelles qui se réunissent pour créer des expériences et des relations. »

« Nous investissons continuellement pour rendre les jeux plus faciles à créer », a déclaré Sarah Bond, responsable de Xbox Creator Experience. « Nous collaborons avec les créateurs pour assurer la représentation de divers personnages et pour permettre à n’importe qui de jouer à n’importe quel jeu, n’importe où. »