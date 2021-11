Surprises à Badía del Vallés

Morales-Sarr

Sonné des surprises dans la soirée ce soir à Badía del Vallés, organisé par Équipe Solé Promotions.

Après un premier combat de K1 professionnel avec victoire aux points de Sergio Ovejero sur Ismaël Allouchi, le Catalan affrontait chez les poids lourds Aazddin Aajour (4-2-2, 3 KO) et le Valencien David trallero (3-0-1, 1 KO), qui n’avait pas combattu en boxe depuis trois ans et demi.

Après les six manches disputées, le boxeur de Denia (Alicante) a remporté la victoire aux points, qui a réussi à porter le combat à bout portant et a mieux fini qu’Aajour, qui a connu une séquence de quatre victoires consécutives. Trallero a mieux fini physiquement et a offert la première surprise de la soirée, face à un Aajour qui reviendra dans sa catégorie cruiser.

Chez les super-welters, quatre tours, une autre surprise est venue en raison de la rapidité du résultat, puisque l’Argentin basé à Barcelone Ismaël Flores (3-0, 2 KO) a gagné par TKO au premier tour face au toujours dur valencien Ruben Martinez (4-4, 3 KO). De puissantes mains de départ ont mis fin à la résistance de Martinez.

Et dans le combat des étoiles au poids welter, quatre rounds, le local François Morales (5-1-1, 1 KO), qui a dominé la lutte contre les sénégalais dégingandés vivant aux Canaries, Ibrahima Sarr (1-5, 1 KO), a reçu un compteur au quatrième et dernier tour qui l’a envoyé au tapis. Bien qu’il se soit levé et ait eu du temps de récupération en raison de la chute des deux protège-dents, le Sénégalais a visé la victoire et a réussi à démanteler à nouveau Morales, ce qui a amené l’arbitre Salvador Salvá à arrêter le combat avec succès.

Morales, qui briguait le titre d’Espagne, prend du recul, mais c’est de la boxe.

Ici vous pouvez voir la diffusion (la connexion a échoué dans la première partie et elle sera téléchargée dans son intégralité plus tard) :

=