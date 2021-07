Surprises dans la nouvelle liste des téléphones Android les plus puissants selon AnTuTu | La technologie

in

Ce sont les meilleurs téléphones Android basés sur la référence AnTuTu de juin dernier, et il y a quelques gagnants remarquables.

Nous avons déjà des appareils mobiles de meilleure performance en AnTuTu du mois de juin, donnée qui vient de sortir, où l’on observe que le processeur Snapdragon 888 règne à sa guise dans les téléphones portables les plus puissants du moment.

Comme vous le savez bien, le test de performance AnTuTu, mois par mois, nous propose une liste de téléphones haut de gamme et milieu de gamme qui ont reçu des scores différents en fonction des performances dans des circonstances particulières et dans des configurations spécifiques.

Ce mois-ci, en ce qui concerne les terminaux haut de gamme, le nubia Red Magic 6 domine avec 842 168 points. Un peu loin se trouve le ROG Phone 5 avec 815 628 points et troisièmement le iQOO7 avec 815.343.000 points.

Tous ces 10 meilleurs terminaux haut de gamme avec les meilleures performances dans AnTuTu ont snapdragon 888 et avec des configurations allant de 8 Go de RAM à 256 Go de stockage.

En descendant d’un cran, nous avons également les appareils de milieu de gamme, où il répète d’abord le Xiaomi Mi 11 Lite avec 526 282 points.

Le terminal de Xiaomi prend un énorme avantage en HONOR 30 qui occupe la deuxième place avec 454 528 points et à Huawei nova 7 avec 453 864 points.

Ici, nous avons une plus grande variété de processeurs allant du Snapdragon 780G en premier lieu, en passant par le Kirin 985 aux deuxième et troisième places du tableau et même le Dimensity 800U que nous voyons dans jusqu’à trois terminaux parmi les 10 premiers classés.