Surprises de la Fed | Place des investisseurs

La réunion d’aujourd’hui de la Réserve fédérale a peut-être proposé un sursis à l’exécution du commerce de valeur, mais cela n’arrêtera pas ce qui se passe déjà…

La technologie/la croissance reprend sa domination du marché, tuant lentement le moment de la valeur au soleil.

Plus tôt dans la journée, la Réserve fédérale a conclu sa réunion politique de juin. Comme prévu, aucun changement n’a été apporté au taux cible, qui demeure entre 0,0 % et 0,25 %.

Ce qui a changé, c’est que la Fed a indiqué que des hausses de taux pourraient survenir dès 2023. Lors de la dernière réunion en mars, la Fed a signalé qu’elle n’avait vu aucune augmentation avant au moins 2024.

De plus, la Fed a relevé ses anticipations d’inflation globale à 3,4%. C’est un point de pourcentage de plus qu’en mars.

À la suite de ces surprises, les marchés se vendent. Au moment où j’écris en milieu d’après-midi, les trois principaux indices boursiers sont en baisse. Mais, fait intéressant, ils sont bien loin de leurs plus bas, en particulier le Nasdaq à forte technicité, qui était en baisse de 1%, mais n’a maintenant baissé que de 0,10%.

Du côté accommodant, la Fed n’a fourni aucune indication quant au moment où elle commencera à réduire son programme agressif d’achat d’obligations. De plus, Powell a déclaré que la Fed fournirait un « préavis » avant d’annoncer sa décision de réduire ses 120 milliards de dollars d’achats d’obligations chaque mois.

Pendant ce temps, la secrétaire au Trésor Janet Yellen, qui a témoigné devant la commission des finances du Sénat aujourd’hui, a continué à minimiser la menace d’une inflation durable.

De Yellen :

J’ai dit précédemment que je vois des influences transitoires importantes au travail et je ne prévois pas que ce sera permanent. Mais nous continuons de surveiller très attentivement les données sur l’inflation, et surtout pour les perspectives d’inflation à long terme, nous considérons les anticipations d’inflation selon la plupart des mesures… comme étant bien ancrées.

De plus, les commentaires de Powell étaient conciliants selon lesquels les projections dites dot-plot devraient être prises avec un “gros grain de sel” et que le décollage est “bien dans le futur”.

Dans l’ensemble, la réunion d’aujourd’hui est un léger ralentisseur pour ce qui a été la reprise du commerce technologie/croissance par rapport au commerce de valeur ces dernières semaines – après tout, les investisseurs de croissance n’aiment pas les projections d’inflation plus élevées. Mais c’est tout.

Comme nous le verrons dans le Digest d’aujourd’hui avec l’aide de notre spécialiste de l’hypercroissance, Luke Lango, nous avons déjà vu la rotation de la valeur vers la technologie. Et nous nous attendons à ce que cela continue de manière importante à mesure que 2021 avance.

***Commençons par regarder ce qui s’est passé avec la valeur par rapport à la croissance ces derniers mois

Ci-dessous, nous comparons deux ETF. Le premier est le Vanguard Value ETF (VTV). Il détient des poids lourds de valeur traditionnels, notamment Berkshire Hathaway, JPMorgan, Johnson & Johnson et Comcast.

Le deuxième FNB est le FNB de croissance Vanguard (VUG). Il détient bon nombre des plus grands leaders technologiques du marché, notamment Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia et Tesla.

Commençons par comparer les deux fonds jusqu’ici ici en 2021. Comme nous le savons tous, la valeur a connu son moment au soleil. Il n’est donc pas surprenant de le voir battre la croissance globale.

Mais maintenant, concentrons-nous sur ce qui s’est passé récemment.

Ci-dessous, nous réduisons notre calendrier au mois dernier, depuis le 13 mai plus précisément.

Comme vous pouvez le voir, la croissance est en hausse de 7 %, tandis que la valeur est en hausse de moins de 2 %.

Mais que pouvons-nous regarder d’autre pour nous donner des indices sur les raisons pour lesquelles le commerce technologie/croissance continuera à surperformer la valeur ? Même avec les surprises d’aujourd’hui de la réunion de la Fed ?

C’est là que nous allons nous tourner pour regarder Luke et les données économiques qu’il a lues.

***Le récit changeant qui apparaît dans les données économiques

Pour les nouveaux lecteurs de Digest, Luke est notre expert en hypercroissance et l’analyste derrière le Daily 10X Stock Report. Sa spécialité est de trouver des innovateurs technologiques leaders sur le marché qui sont à l’avant-garde des tendances explosives, entraînant des rendements énormes pour les investisseurs.

Je n’utilise pas le terme « retours énormes » au sens large. En lançant son service l’année dernière, Luke a déjà déniché près de 100 gagnants à trois chiffres et a identifié 6 actions différentes qui ont grimpé de 10 fois ou plus.

Alors, qu’est-ce que Luke lorgne aujourd’hui qui lui fait croire que la domination technologique se réaffirme ?

Tout d’abord, Luke pointe vers l’indice de surprise économique de Citigroup Inc., qui mesure dans quelle mesure les données dépassent ou manquent les attentes. Plus la lecture est positive, plus les données publiées au cours des trois mois précédents ont été plus fortes que prévu.

De fin février à mi-mars, la lecture a passé une grande partie de son temps dans les années 70 et 80. Mais fin mars, il s’est écrasé. Il y a environ un mois, il est brièvement devenu négatif, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Les dernières lectures de cette semaine montrent que l’indice est remonté dans les années 50. Mais c’est encore loin de ses sommets de 2021 lorsque tout le monde proclamait que la valeur était là et que la croissance était morte.

Voici Luke avec un autre index qu’il surveille :

Pendant ce temps, la Réserve fédérale de New York Indice économique hebdomadaire, un indicateur à haute fréquence de l’activité économique, a culminé fin avril à 12,01 %, et a depuis reculé pratiquement chaque semaine depuis lors. Aujourd’hui, il se situe à 10,01 %. Ce ralentissement de l’activité économique a dilué les attentes de croissance future et a pesé sur les rendements obligataires. le Rendement du Trésor à 10 ans – qui, plus tôt dans l’année, est passé de 1 % à 1,75 % en quelques mois – est passé de 1,75 % à 1,46 % en avril, mai et juin.

*** Même les médias grand public arrivent, réalisant que le changement de régime de valeur qui était censé se produire est en train de pétiller

Vendredi dernier, le titre principal de CNBC disait: “La grande rotation de la valeur sur le marché boursier est peut-être déjà terminée alors que les investisseurs adoptent à nouveau la technologie.”

Sam Stovall, le stratège en chef des investissements chez CFRA a écrit ceci dans une nouvelle note de recherche : « Je pense qu’à court terme, vous avez un meilleur potentiel de croissance que de valeur… »

Même Tom Lee, qui croyait que les actions cycliques entraîneraient le marché plus haut dans les mois à venir, chante maintenant un air différent : « Nous repensons aux secteurs qui mèneront le S&P 500 à 4 440 d’ici le milieu de l’année 2021. »

Revenons à Luke avec ce qui se passe vraiment ici :

Chers amis, nous sommes aux premiers stades d’un changement de sentiment sur le marché de masse grâce à un changement narratif global. Au premier trimestre, le discours du marché était « acheter des actions de valeur, car la réouverture déclenchera une croissance économique énorme et poussera les rendements bien plus haut». Au deuxième trimestre, le discours a commencé à évoluer vers « acheter des actions de croissance, car la réouverture s’essouffle et les rendements baissent ». La croissance économique continuera de se modérer au cours des prochains mois à mesure que la demande refoulée s’épuisera. Les pressions inflationnistes continueront de s’atténuer à mesure que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement se résorberont. Les rendements resteront plus bas plus longtemps en raison d’une croissance faible, d’une inflation modérée et d’une Fed accommodante. Et, comme tout cela se produit, les actions de croissance maintiendront et même potentiellement accéléreront leur récente surperformance.

***Alors, quelle est la meilleure façon de profiter de ce changement ?

Auparavant, nous avons comparé le Vanguard Value ETF avec le Vanguard Growth ETF et avons constaté que la croissance avait battu la valeur au cours du mois dernier.

Mais cet ETF détient des actions à méga-capitalisation comme Apple et Tesla. Ce ne sera pas le meilleur endroit pour votre argent.

Retour à Luc :

Quelles actions seront les plus grands gagnants ? Actions à hypercroissance à petite capitalisation, car ce sont les valeurs les plus sensibles aux taux, qui ont été les plus malmenées en février, mars et avril, et qui ont le plus de terrain à récupérer dans les mois à venir avec la baisse des rendements.

Au point de Luke, comparons maintenant VUG, l’indice de croissance Vanguard qui a facilement battu l’ETF de valeur plus tôt dans ce Digest, avec FYC, qui est un ETF d’actions de croissance à petite capitalisation de First Trust. Nous utiliserons la même période qu’avant.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, l’ETF à petite capitalisation dépasse facilement l’ETF à grande capitalisation, avec des gains de 10,6 % contre 7 %.

Fait intéressant, si nous regardons sous le capot les avoirs de FYC, nous constatons que c’est le quatrième plus grand avoir est le détaillant en ligne, Overstock.com (OSTK).

Et devinez qui a souligné OSTK à ses lecteurs en novembre dernier ?

Voici une présentation du profil OSTK de Luke dans le Daily 10X du 4 novembre :

Overstock.com est passé d’une entreprise en baisse et perdante avec de sombres perspectives de croissance en 2019, à une entreprise en plein essor et lucrative avec des perspectives de croissance prometteuses en 2020. C’est la meilleure histoire de redressement sur le marché. Ce « nouveau » Overstock.com est celui qui perdurera dans les années 2020, alors que la catégorie des articles pour la maison continue de se numériser rapidement et que la nouvelle équipe de direction d’Overstock continue de guider cette entreprise vers l’avenir.

Les abonnés qui ont agi sur la recherche de Luke sont assis sur des gains de 47%, même si le prix d’OSTK a implosé en février lorsque la migration de la croissance vers la valeur a commencé.

En fin de compte, la technologie reprend sa domination. Et les petites capitalisations à hypercroissance en bénéficieront le plus.

Si vous êtes à l’aise pour rechercher et analyser vous-même des jeux technologiques à petite capitalisation, tant mieux. C’est le moment de le faire et de positionner votre portefeuille. D’un autre côté, si vous préférez de l’aide pour trouver des options, voici Luke avec quelques détails sur son service à petite capitalisation :

