Sursouscrit trois fois : la plus grande émission d’obligations en devises étrangères de l’Inde : le RIL lève 4 milliards de dollars

Les trois tranches d’obligations ont une maturité de 10 ans, 30 ans et 40 ans, et étaient de 120 points de base (pb), 160 pb et 170 pb au-dessus de l’indice de référence respectif des bons du Trésor américain, a indiqué la société dans un communiqué.

Reliance Industries (RIL) a déclaré jeudi avoir levé 4 milliards de dollars dans la plus grande émission d’obligations en devises étrangères de l’histoire de l’Inde. Les obligations multi-tranches ont été sursouscrites à trois reprises.

La société a déclaré que le produit de l’émission serait utilisé pour refinancer des emprunts à coût élevé. Les trois tranches d’obligations ont une échéance de 10 ans, 30 ans et 40 ans, et étaient de 120 points de base (pb), 160 pb et 170 pb. par rapport à l’indice de référence respectif des bons du Trésor américain, a déclaré la société dans un communiqué. Alors que les billets de 1,5 milliard de dollars au prix de 2,875% arrivent à échéance dans 10 ans en 2032, les billets de 1,75 milliard de dollars au prix de 3,625 % arrivent à échéance dans 30 ans en 2052 et les billets de 750 millions de dollars au prix de 3,750 % arrivent à échéance dans 40 ans en 2062.

C’est la première fois qu’une société privée notée « BBB » d’Asie hors Japon atteint le coupon le plus bas pour des émissions à 30 et 40 ans. En outre, il s’agit de la « première tranche de 40 ans jamais réalisée par une entreprise du secteur privé BBB d’Asie hors Japon », a déclaré RIL.

Les obligations ont reçu des commandes de plus de 200 comptes en Asie, en Europe et aux États-Unis, a déclaré RIL. Srikanth Venkatachari, co-directeur financier de RIL, a déclaré : « Le soutien reçu des principaux investisseurs internationaux du marché des capitaux reflète la force de nos activités sous-jacentes avec des plateformes de croissance établies dans les domaines de l’énergie, de la consommation et de la technologie, ainsi que la solidité de notre bilan. . » RIL a annoncé l’année dernière un investissement de 75 000 crore pour améliorer son empreinte énergétique propre et devenir neutre en carbone d’ici 2035. À cet effet, la société met en place cinq giga-usines dans l’espace des énergies renouvelables à Jamnagar, Gujarat et a déjà investi dans cinq entreprises de technologies propres au cours des six derniers mois. Moody’s, qui a émis une notation « Baa2 » avec une perspective stable pour les dernières obligations RIL, estime que les bénéfices de la société continueront de s’améliorer au cours des 12 à 18 prochains mois dans tous ses segments d’activité, de sorte que ses mesures de crédit resteront fortement positionnées pour ses notes. Au 30 septembre 2021, la société avait ajusté la trésorerie et les équivalents de trésorerie, y compris les titres négociables cotés, d’environ 1,9 lakh crore (25,6 milliards de dollars). « Ses liquidités existantes, ainsi que les flux de trésorerie attendus des opérations, seront suffisantes pour couvrir ses sorties de trésorerie pour les dépenses en capital et les échéances de la dette au cours des 18 prochains mois », a déclaré Moody’s. La dette nette ajustée/Ebitda (bénéfice d’exploitation) de RIL était estimée à environ 1,1 fois au 30 septembre 2021. Le déclenchement de la dégradation de la notation se produit lorsque la dette nette/Ebitda atteint 3,0 fois. Moody’s s’attend à ce que la société génère des flux de trésorerie d’exploitation suffisants chaque année pour financer ses dépenses en capital.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.