« Surtout Harry » – Conte laisse échapper les décisions imminentes de Tottenham; Moura savoure la nouvelle tactique du manager

Antonio Conté a révélé pourquoi il avait remplacé Harry Kane et Son Heung-min alors qu’il y avait plus de buts à prendre contre Crystal Palace.

Tottenham a augmenté ses chances de se classer parmi les quatre premiers avec une confortable victoire 3-0 à domicile contre Crystal Palace. Les Eagles avaient demandé à la Premier League de reporter le match après qu’une épidémie de Covid-19 a épuisé leur équipe. La demande a été refusée, et les onze qu’ils ont sur le terrain contenaient beaucoup de ceux qui commenceraient de toute façon avec un complément en pleine forme.

Après avoir trouvé des occasions difficiles à saisir au début, Tottenham a pillé un doublé rapide grâce à Harry Kane et Lucas Moura.

Wilfreid Zaha a ensuite mis son équipe dans un trou après avoir vu rouge pour deux infractions à réserver. Cela a donné à Palace une montagne à gravir, et le match a été mis hors de tout doute lorsque Son Heung-min a marqué le troisième but des Spurs à mi-chemin de la seconde mi-temps.

S’adressant aux médias après le match, Conte a déclaré (via la BBC): « C’était trois points importants.

«Nous avons commencé un peu lentement, mais nous avons ensuite eu des occasions de marquer et nous avons marqué les premier et deuxième buts et jouer contre 10 hommes était plus facile pour nous.

«Mais parfois, malgré cela, cela arrive contre 10 hommes que j’ai perdus dans ma carrière et la concentration et l’attention de mes joueurs et de mon attitude étaient bonnes. C’était une bonne performance.

« Le plus important maintenant est de bien récupérer car dans deux jours, nous avons un match très difficile contre Southampton.

« Il y a beaucoup de place pour l’amélioration. Garder la feuille blanche est toujours important. Mais en même temps, marquer trois buts était positif pour nos attaquants. Il y a eu beaucoup de choses positives après ce match mais en deux jours tout peut changer.

Sur la décision de remplacer à la fois Kane et Son, Conte a révélé que c’était en pensant à l’empilement trépidant des rencontres festives. Ce faisant, Conte a également laissé entendre que Kane était très peu susceptible d’être mis sur le banc de sitôt.

Il a déclaré: «J’ai essayé de donner du repos à Harry et Son. Surtout Harry parce qu’il joue tous les matchs mais c’est un joueur tellement important qu’il est difficile de penser à le garder sur le banc.

Lucas Moura aime la tactique d’Antonio Conte

L’attaquant de Tottenham Moura s’est également adressé à la presse, déclarant : « Très bien. Je suis très heureux.

« C’était un jour spécial pour moi et ma famille. Trois points très importants. C’était une solide performance. Chaque jeu que nous améliorons. Nous devons juste continuer ainsi.

« C’était un beau but et un beau ballon d’Emerson [Royal] également. »

Sur les Spurs, regagnant constamment la possession rapidement sous Conte, Moura a ajouté : « À chaque match, nous améliorons ce point.

« Lorsque nous essayons de récupérer le ballon rapidement, nous avons des joueurs rapides à l’avant qui peuvent causer des problèmes.

« Ce n’est pas mal [league position]. Il y a beaucoup de jeux à jouer. Nous avançons étape par étape et jeu par jeu et travaillons dur. Si nous continuons de cette façon, nous pouvons penser à de grandes choses.

