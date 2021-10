Surveillance 5G : l’armée américaine finance des recherches sur l’utilisation de type radar

L’US Air Force et le département américain de la Défense ont récemment financé des recherches sur l’utilisation possible de la 5G comme équipement de surveillance de type radar.

La 5G est la dernière itération du réseau cellulaire. La technologie, qui utilise des fréquences beaucoup plus élevées, peut transmettre des données beaucoup plus rapidement que la version précédente, jusqu’à 4 Gb/s. La fréquence élevée du mmWave 5G à très grande vitesse signifie qu’il ne faut pas grand-chose pour que le signal soit bloqué et que les tours de téléphonie cellulaire doivent être installées à une densité plus élevée.

Cette forte densité de sites cellulaires fait peut-être partie de ce qui rend la technologie attrayante pour les militaires en tant que surveillance possible.

Les professeurs agrégés Yu Chen et Xiaohua Li des universités de Binghamton Thomas J. Watson College of Engineering and Applied Science ont reçu des subventions pour leurs recherches. Une subvention de 297 000 $ du programme de traitement dynamique des données et de l’information du Bureau de la recherche scientifique de l’Air Force a financé le projet, tandis qu’une subvention de 295 000 $ du programme d’instrumentation de recherche de l’Université de la Défense du DOD finance l’achat de l’équipement nécessaire.

Le radar fonctionne en transmettant des ondes radio, puis en mesurant leur rebond. Le temps nécessaire au retour des ondes radio dépend de la distance de l’objet à partir duquel les ondes rebondissent. L’utilisation d’ondes directionnelles dans un faisceau étroit et la rotation de l’antenne permettent de déterminer la direction des objets à 360 degrés autour de l’objet. Le radar a l’avantage de ne pas être limité par la lumière ambiante et de fonctionner sur de longues distances, il peut donc être utilisé comme une sorte de vision de nuit ou dans d’autres situations avec une visibilité limitée, comme un épais brouillard ou de la fumée.

Le radar utilise une grande variété de fréquences, selon l’application, allant de 400 MHz à 36 GHz, ce n’est donc pas comme si les fréquences mmWave de 28 GHz et 39 GHz étaient un écart radical par rapport à ce qui a déjà été utilisé.

L’utilisation d’un réseau 5G comme ce que les chercheurs appellent une « caméra mmWave » permettra aux appareils de fonctionner de la même manière qu’une caméra infrarouge, en voyant à travers le brouillard car ils facilitent la communication à grande vitesse.

Ce n’est que le début de la recherche pour le moment, donc maintenant, il reste à voir quel sera le succès de cette recherche et si elle finira par être mise en œuvre.

En cas de succès, le système pourrait éventuellement être utilisé au-delà des applications militaires :

Les utilisations civiles éventuelles pourraient inclure n’importe quoi, des soins de santé à domicile aux systèmes de sécurité commerciaux.

