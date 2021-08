Surveillance de la date limite de transfert: Marvin Cuni du Bayern Munich se rend au SC Paderborn; La star du FC Dallas Justin Che semble prête à déménager en janvier

Selon le journaliste de Sport Bild Tobi Altschäffl, le Bayern Munich a conclu un accord avec l’attaquant de 20 ans Marvin Cuni pour prolonger son contrat jusqu’en 2024. Cuni passera désormais au SC Paderborn en prêt par Altschäffl.

Pris dans un fort mélange d’attaquants, Cuni devrait avoir l’opportunité de se développer davantage avec Paderborn :

Des nouvelles du campus : Le talent Marvin Cuni (20 ans) prolonge le FC Bayern jusqu’en 2024 et est prêté à Paderborn pour un an. Justin Che (17 ans) restera au FC Dallas pendant six mois et reviendra ensuite au FC Bayern.