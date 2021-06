Surveillance de l’introduction en bourse : émission Shyam Metalics sursouscrite ; L’offre de Sona Comstar souscrite 11% le jour-1

in

Le premier jour du processus d’appel d’offres, l’offre publique initiale de Shyam Metalics a été sursouscrite par les investisseurs. En revanche, l’introduction en bourse de Sona Comstar a été souscrite à 11 %. Des deux, Sona Comstar est la plus grande offre – plus de 5 fois la taille de Shyam Metalics. Les investisseurs de détail étaient optimistes sur les deux introductions en bourse, se désintéressant d’être les plus gros enchérisseurs à ce jour. Après une longue pause, le marché des IPO a vu deux nouvelles offres publiques ouvertes à la souscription hier dans un contexte de volatilité du marché. Jusqu’à présent au cours de cet exercice, les investisseurs n’ont vu que deux autres introductions en bourse.

Statut de l’abonnement Shyam Metalics

Jusqu’à présent, les acheteurs institutionnels qualifiés sont restés discrets et n’ont pas fait d’offre pour l’introduction en bourse. Les Investisseurs non institutionnels ont toutefois soumissionné pour 71% de la part qui leur est réservée. Les investisseurs de détail ont été les plus actifs, enchérissant pour 218% du quota qui leur est réservé. Shyam Metalics a également conservé une part réservée aux salariés de la firme, qui ont soumissionné pour 27% de la part. Globalement, l’émission a été souscrite à 123%.

Les investisseurs peuvent continuer à enchérir sur l’émission Shyam Metalics jusqu’à demain dans la fourchette de prix de Rs 303 à 306 par action, dans un lot de 45 actions. Avec la flambée des prix des matières premières à travers le monde, Shyam Metalics entre sur le marché au bon moment. « Le secteur de l’acier connaît des vents contraires en raison de l’augmentation des dépenses d’infrastructure des grandes économies. Au niveau national, les perspectives s’améliorent, ce qui entraîne une frénésie d’ajout de capacité avec une forte probabilité que la demande dépasse l’offre », a déclaré Angel Broking dans une note. La société de bourse dispose d’une notation de souscription sur l’émission.

Abonnement Sona Comstar

L’introduction en bourse massive de Rs 5 550 crore de Sonal Comstar n’a été souscrite qu’à 11% jusqu’à présent. Les acheteurs institutionnels qualifiés et les investisseurs non institutionnels ont jusqu’à présent offert moins de 1% de l’émission. Les investisseurs de détail se sont toutefois montrés plus actifs dans les enchères pour 51 % de la part qui leur était réservée.

Sona Comstar cherche à lever des fonds à une fourchette de prix de Rs 285 à 291 par action. Les investisseurs peuvent faire une offre pour l’émission dans un lot de 51 actions. Sona Comstar ou Sona BLW Precision Forgings est l’un des principaux fabricants mondiaux de composants automobiles critiques. La société propose des offres pour le segment des véhicules électriques qui font de l’émission un pari attrayant pour les investisseurs. “Nous aimons SBPFL en raison de sa présence sur le marché mondial des véhicules électriques à croissance rapide, de son portefeuille diversifié dans toutes les catégories et de sa solidité financière”, ont déclaré les analystes de Motilal Oswal en épinglant une note “S’abonner avec une vision à long terme” à l’introduction en bourse.

En termes de valorisations, Sona Comstar est disponible à un ratio PE de 79 fois le bénéfice par action de l’exercice 21 (post-émission), à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix, a déclaré INDmoney. « C’est plus élevé que ses pairs. Cependant, les bonnes entreprises sont toujours chères pendant la saison des introductions en bourse, et Sona Comstar ne fait pas exception. Bien que la société joue bien sur le thème des véhicules électriques, il existe des risques d’investissements plus élevés. Cela pourrait avoir un impact sur les ratios de rendement », ont-ils ajouté.

