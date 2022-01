Surveillance des données : les volumes des ports ont diminué séquentiellement en novembre

Les volumes de minerai de fer et de conteneurs ont diminué de 8 % mm et de 4,7 % mm respectivement, tandis que les volumes de charbon ont augmenté de 13 % mm.

Les volumes des principaux ports ont légèrement baissé de 1% mm à ~ 59,5 millions en novembre 21, enregistrant un TCAC de +1,3% par rapport à novembre 2019.

Les volumes de conteneurs à 903 000 EVP étaient en baisse séquentielle (-4,6 % mm), mais en hausse à un TCAC de 8,6 % par rapport à novembre 2019 (sur une base faible de 19 novembre).

En termes de tonnage, les volumes de conteneurs ont enregistré un fort TCAC de 10,3% par rapport à novembre 2019 (-4,7% mm).

