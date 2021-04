Surveillez avec une Ring Video Doorbell Pro remise à neuf en vente pour 95 $

Si vous n’avez pas encore installé de sonnette vidéo sur votre porte d’entrée, le prix de l’offre d’aujourd’hui pourrait enfin vous encourager à le faire. L’une des offres du jour d’Amazon comprend une Ring Video Doorbell Pro certifiée et remise à neuf en vente pour seulement 95 $. Cela correspond à un prix que nous n’avons vu qu’une seule fois auparavant, il y a quelques jours, lorsqu’il était proposé par Woot, un autre site Amazon. La sonnette vidéo remise à neuf se vend normalement autour de 140 $ et elle atteignait 160 $ ​​au début de l’année. Un tout nouveau Pro coûte 170 $, vous pouvez donc économiser une partie pour la rénovation.

L’affaire du jour

Ring Video Doorbell Pro certifié reconditionné par Amazon

Fonctionne et ressemble à neuf et a une garantie d’un an. Restez sur le canapé et voyez qui sonne à votre porte en vidéo 1080p. Recevez également des alertes lorsque la sonnette vidéo détecte un mouvement. Fonctionne avec Alexa pour le contrôle vocal. Nécessite une installation câblée.

95,00 $ 140,00 $ 45 $ de rabais

C’est l’une des meilleures sonnettes vidéo que vous pouvez mettre à l’avant de votre porte. Vous remplacerez votre sonnette câblée existante, et elle est livrée avec quatre plaques frontales de couleurs différentes afin que vous puissiez correspondre à l’extérieur de votre maison. Ensuite, laissez-le là! Le Pro est conçu pour fonctionner à n’importe quelle température avec une plage de fonctionnement comprise entre -5 et 120 degrés Fahrenheit. Vous bénéficierez également d’une protection à vie contre le vol, de sorte que vous n’avez pas à vous soucier de certaines secousses qui s’en échappent.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

La caméra a un champ de vision de 160 degrés qui couvre un immense espace devant votre porte. Il peut enregistrer dans des résolutions de 1080p pour une vidéo cristalline, et il y a des LED infrarouges intégrées pour que vous puissiez toujours voir qui est à la porte même la nuit. Étant donné qu’il fait sombre à 14 heures ces jours-ci (merci à l’heure d’été ou au soleil ou autre), c’est une caractéristique importante. La vidéo qui est transmise est également très sécurisée, grâce à des cryptages de niveau bancaire.

Amazon promet qu’il a été testé et certifié pour fonctionner comme neuf, et qu’il est livré avec la même garantie qu’un nouvel appareil, vous bénéficiez donc d’une année complète de couverture.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.