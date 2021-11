Surveillez de près le stock DWAC pour un retour à 20 $

Il semble qu’il se passe toujours quelque chose avec la fusion en cours de la société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) de Acquisition du monde numérique (NASDAQ :DWAC) et Trump Media & Technology Group (TMTG). Dès que le bavardage se calme, des événements plus controversés viennent perturber le stock de DWAC.

Source : Dmitry Demidovich/ShutterStock.com

En général, il est sage d’éviter de mélanger politique et investissement. Pourtant, c’est assez difficile quand il s’agit de Digital World Acquisition, qui reste l’une des actions les plus politiquement chargées de Wall Street.

Il existe également un angle de parole libre pour le stock DWAC. Il semblerait que TMTG lancera Truth Social, une plate-forme de médias sociaux conservatrice qui affirme qu’elle mettra l’accent sur les droits du premier amendement.

De toute évidence, il y a beaucoup à déballer ici et nous devons faire preuve de prudence. Alors, gardons tous la tête froide et gardons notre sang-froid alors que nous nous penchons sur un stock de SPAC qui divise, mais aussi fascinant.

Un examen plus approfondi du stock DWAC

L’action DWAC s’échangeait à près de 10 $ avant l’annonce de la fusion TMTG du 20 octobre. Peu de temps après l’annonce de la fusion SPAC, l’action aurait bondi de 357% en une seule journée. C’était si sauvage que la négociation a été interrompue plusieurs fois sur l’action en raison de sa volatilité.

Était-ce dû au grand intérêt des commerçants sur les forums de médias sociaux comme Reddit ? Il est certainement possible qu’ils aient influencé le mouvement du cours de l’action.

Cependant, ils ne pouvaient pas soutenir le rallye pour toujours. Le 22 octobre, l’action DWAC a culminé à 175 $. Ensuite, l’action est revenue au milieu des années 60 à la fin octobre, puis a continué de baisser en novembre. Maintenant, l’action est à un peu plus de 43 $.

En raison de son élan à la baisse, je ne recommande pas d’acheter des actions DWAC jusqu’à ce qu’elles montrent des signes de stabilité. En d’autres termes, vous voudrez rechercher un mouvement de prix calme et latéral.

Je pense que 20 $ sera un niveau crucial et pourrait être un prix d’achat raisonnable. Mais seulement si le stock ne tombe pas encore comme un roc.

Les troubles politiques persistent

Encore une fois, il faut souligner que le stock de DWAC est sensible aux événements politiques. N’essayez pas de le négocier simplement en fonction de l’action des prix ou des modèles de graphique. N’oubliez pas qu’un développement majeur de l’actualité a plus d’influence que n’importe quelle ligne tracée sur un graphique des prix.

Ces développements pourraient même impliquer des personnes qui ne travaillent pas actuellement avec l’ancien président Donald Trump.

Dans un exemple récent, l’ancien conseiller de Trump à la Maison Blanche, Steve Bannon, a été inculpé après avoir défié une assignation à comparaître du Congrès et a plaidé non coupable d’outrage au Congrès. L’assignation concernait l’enquête d’un comité de la Chambre sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis. Bannon a travaillé à la Maison Blanche en 2017. Cependant, le comité se concentre sur ses activités et ses conversations à l’approche des événements du 6 janvier.

Cela montre simplement qu’en matière de politique, rien n’est complètement laissé au passé.

Une voix pour l’inouï

Donc, si vous envisagez d’investir dans des actions DWAC, préparez-vous à des mouvements de prix induits par des événements provenant de n’importe quelle direction et de n’importe quelle période. Pourtant, il ne s’agit pas d’un acte d’accusation contre une organisation politique en particulier, ni contre TMTG.

La liberté d’expression est un droit constitutionnel, et Truth Social pourrait donner une voix aux commentateurs de tous les horizons.

En tant qu’investisseur, vous pouvez ou non aimer l’orientation politique de Truth Social en général. Cependant, il pourrait encore y avoir une opportunité d’investissement ici.

Il reste encore à voir comment Truth Social prendra forme en tant que plate-forme sociale. Il est spéculatif, sans doute, de parier qu’il deviendra populaire et perdurera.

C’est ce qui est excitant avec le stock DWAC, cependant. Si vous achetez des actions à 20 $, elles pourraient un jour offrir des rendements 2x, 3x ou même meilleurs.

La ligne de fond

De toute évidence, ce n’est pas le type d’action dans lequel vous voudriez investir l’intégralité de votre compte. Préparez-vous à une volatilité basée sur des événements inattendus dans le monde de la politique.

Avec tout cela à l’esprit, vous n’avez pas à craindre les actions DWAC en tant qu’investissement dans une plate-forme potentiellement révolutionnaire axée sur la liberté d’expression.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.