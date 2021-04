Survie en jeu: la radio doit se réinventer

Même si les revenus publicitaires récupèrent, ce qu’ils sont, étant donné que le segment numérique des médias et du divertissement (S&E) devient de plus en plus populaire de jour en jour, les opérateurs radio devront se réinventer s’ils veulent survivre.

Une analyse récente d’EY a montré que le secteur de la radio mettrait le plus de temps à se remettre de l’impact de la pandémie; même d’ici 2023, les revenus estimés de Rs 2.750 crore seraient inférieurs aux Rs 3.110 crore gagnés en 2019. La triste vérité est que cet espace allait mal avant même que la pandémie ne frappe; les revenus avaient chuté de 7,5% en 2019, en grande partie parce que les annonceurs estimaient avoir une meilleure portée à la télévision régionale, même si les tarifs de publicité à la radio étaient à peu près de 100 roupies pour un spot de 10 secondes. La tendance a été exacerbée par la pandémie et a fait chuter les revenus publicitaires de 54% en 2020 à Rs 1,430 crore.

Déjà, l’absence d’un audit tiers sur la portée du support est un gros inconvénient à un moment où chaque page vue peut être comptée. Si un annonceur basé à Bombay payait 1 000 roupies pour un espace publicitaire de 10 secondes à la radio, il n’aurait aucun moyen de savoir quel type de réponse la publicité a généré, explique Ashish Pherwani, associé chez EY.

Même autrement, le numérique se révèle être un média moins cher, et des annonceurs de plus en plus petits – qui contribuent environ la moitié de la publicité radiophonique – commencent à l’expérimenter en particulier sur Facebook. «Les jeunes qui dirigent de petites boutiques ou des entreprises font de la publicité sur Google», souligne Pherwani, ajoutant qu’il est logique pour quiconque propose un service localisé de faire de la publicité sur Google.

En fait, la publicité locale passe lentement mais sûrement au numérique, principalement parce qu’elle offre l’avantage d’une publicité locale ciblée. Si un groupe de personnes souhaite créer un centre de coaching dans sa localité, il préfère aujourd’hui opter pour une publicité sur Google plutôt que pour la radio. La visibilité sur les supports numériques comme Google est beaucoup plus élevée et permet aux utilisateurs de limiter leur recherche au niveau de la communauté. «Les services de publicité deviennent hyperlocaux», déclare Pherwani.

Jehil Thakkar, partenaire de Deloitte, estime que les opérateurs radio devront se tourner vers davantage de produits de streaming et en ligne. «Ils devraient créer des flux en direct et les commercialiser de manière plus agressive», a suggéré Thakkar «en plus de diversifier les formats et d’expérimenter davantage avec des podcasts à la radio et des produits de divertissement variés». Comme il le souligne, le streaming aura un impact sur les habitudes d’écoute étant donné que la même musique est diffusée partout.

Les experts estiment que les jockeys de radio vedettes suivis par un fan peuvent persuader le public d’écouter la radio sur leur téléphone. Entertainment Network India (ENIL) se concentre sur les événements en direct – jusqu’à 500 par année normale – ainsi que sur la production de contenu créant de courtes séries vidéo originales pour les joueurs OTT (over-the-top). En outre, ENIL aide également les marques à commercialiser leurs produits en créant un contenu audio / vidéo spécifique pour elles. «Nous avons constaté que les clients adorent les solutions. Pour nous, les solutions représentent un tiers de nos revenus totaux tandis que la FM représente les deux tiers. Nous voyons cela devenir une part de 50:50 dans les deux à trois prochaines années », déclare Prashant Panday, MD & PDG d’ENIL.

Pendant ce temps, Reliance Broadcast, propriétaire de Big FM, affirme explorer de manière stratégique diverses opportunités audio numériques telles que des concerts en ligne, le marketing d’influence, la promotion de la marque, des podcasts et des solutions audio dans des haut-parleurs intelligents.

Les analystes estiment que les entreprises non publicitaires pourraient représenter 40% des revenus de l’entreprise d’ici 2023-24. Étant donné que les taux de publicité restent faibles, environ 20 à 40% inférieurs aux niveaux d’avant Covid, il s’agit d’une hypothèse juste. Certains annonceurs négocient toujours durement les prix, déclare Nisha Narayanan, COO chez Red FM et Magic FM. Au T4FY21, Red FM a enregistré des revenus de 5% à 15% plus élevés dans certaines villes.

Abraham Thomas, PDG de Reliance Broadcast, affirme que les revenus publicitaires ont augmenté de plus de 21% d’une année sur l’autre en mars. «La deuxième vague commence à faire mal. Nous avons perdu des affaires depuis que Mumbai est passée sous le couvre-feu nocturne et le week-end. Avec Delhi également soumis au couvre-feu nocturne et dans d’autres villes comme celles du Gujarat, on craint que les affaires ne soient touchées », dit Panday. Les modèles commerciaux de la plupart des opérateurs radio restent viables à partir de maintenant, grâce à des réductions de coûts massives; et il est peu probable que les stations s’arrêtent dans un proche avenir. Des acteurs comme ENIL ont procédé à des coupes dans la masse salariale (effectifs et coupes salariales), les infrastructures (réduction des espaces de bureaux, baisse de la consommation d’électricité), les frais généraux (déplacements, toutes les autres dépenses). Mais le secteur doit se réinventer rapidement.

