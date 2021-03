Surviving Mars obtient une nouvelle expansion cette année, une mise à jour gratuite sur le tourisme arrive très bientôt

Surviving Mars est de retour en développement actif, maintenant avec Mass Effect: Legendary Edition et Ark: Survival Evolved Studio Absraction Games en tête. Un contenu plus expansif est en préparation, et une mise à jour gratuite du tourisme partira lundi pour tous les joueurs – ce total de «tous les joueurs» se trouve justement avoir atteint 5 millions.

La nouvelle a été faite dans le cadre de la présentation Paradox Insider le 13 mars, qui présentait également des nouvelles et du gameplay de plusieurs des plus grandes séries de l’éditeur. La mise à jour touristique comprend un RC Safari, qui arrive de la Terre, mais vous pouvez également le créer. Vous pouvez ensuite définir différents points d’intérêt sur votre colonie et permettre aux visiteurs d’explorer. De plus, il existe une fonctionnalité d’hôtel que vous pouvez utiliser après avoir terminé une tâche de recherche, ainsi qu’un parc d’attractions à faible gravité. Selon la note que les touristes vous attribuent, vous obtiendrez un certain montant de fonds et de récompenses.

Pour ceux qui sont prêts à payer un peu plus, de nouvelles options d’ameublement et de construction sont disponibles dans le pack de bâtiments In-Dome à 5 $. Ils comprennent de nouveaux appartements intelligents, une crèche, des postes médicaux et de sécurité et un atelier de studio de télévision. Ils ont été développés avec l’aide du moddeur Silva, qui a également publié des fichiers pour les langues et un énorme assortiment de bâtiments sur leur compte Steam.

Il y aura également une extension à part entière pour Surviving Mars plus tard cette année. Nous n’avons pas de date ferme, mais nous devrions en entendre davantage à l’approche de 2021.

«Le jeu est entre de bonnes mains avec Abstraction», a déclaré Magnus Lysell, chef de produit de Surviving Mars. avec vous tous bientôt!