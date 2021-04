Survivor Alum explique pourquoi son jeu est un moment propice à l’apprentissage pour ses enfants

Mais Rick Devens n’a pas remporté Survivor: Edge of Extinction – parce qu’il a été volé, je vous le dis! Eh bien, c’est plus que Edge a décidé de reprendre ce qu’il a donné et a élevé un autre rapatrié, Chris Underwood, au statut de Supreme Underdog. Underwood a d’abord été rejeté quelques jours avant même Devens et est revenu quatre jours avant le dernier conseil tribal. Pour faire court, il s’agissait d’un défi de fabrication de feu entre Devens et Underwood la veille du vote du jury. Devens a finalement perdu à la fin, mais apparemment, ce n’était qu’un autre moment d’apprentissage pour ses enfants. Il a dit: