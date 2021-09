Survivor vient de changer définitivement le jeu avec une solution étonnamment petite

Bien que le changement de saisons numérotées soit apparemment infime, cela pourrait affecter la façon dont les équipes seront désormais divisées dans Survivor 41 et au-delà. Peut-être que cela reviendra aux premiers jours des divisions aléatoires, le délai raccourci poussant les candidats à établir des liens rapidement sans le coussin d’une caractéristique unificatrice au sein de leur groupe. Potentiellement, le changement pourrait également indiquer que Survivor pourrait supprimer complètement les divisions d’équipe et avoir un jeu plus axé sur l’individu dès le départ. Essayer de se réadapter à des tactiques complètement nouvelles en seulement 26 jours ressemble au chaos de Survivor, et je suis là pour ça. Jeff Probst prévient, cependant, qu’il faut toujours s’attendre à l’inattendu cette saison :