Survivre à ces jeux

08/04/2021 à 11:06 CEST

Manoj Daswani

Les chambres de l’hôtel de la presse commencent à montrer sur la porte l’affiche de “désinfecté pour le prochain invité”, mais ça ne vient jamais. Il n’y aura plus de débarquements massifs d’athlètes, de journalistes, d’officiels et d’arbitres à Narita et Haneda, les deux gigantesques aérodromes de la capitale du Soleil Levant ; Il n’y a pas non plus de longues files d’attente pour s’enregistrer à la réception des hôtels de Tokyo.

Nous comptons déjà jusqu’à la fin. De plus en plus d’envoyés spéciaux de la moitié du monde partent pour leurs pays respectifs. Certains parce qu’ils ne sont venus couvrir que les premiers jours ; d’autres parce qu’ils accompagnaient des équipes nationales déjà tombées ; et dans certains cas, parce qu’il existe des accréditations exclusives à un seul sport (tennis de table, badminton ou judo), et que ces spécialités ont déjà terminé leurs compétitions et décerné leurs médailles.

Ainsi, le Japon revient lentement à sa normalité tant attendue d’avant. Il n’y aura plus d’autocars et de voitures officielles olympiques sillonnant les rues de Tokyo, ni de voies réservées à la famille olympique. A partir de lundi, le sumo -sport presque sacré- régnera à nouveau aux commandes des télévisions, comme nous l’avons vérifié à notre arrivée et avant la cérémonie d’ouverture.

D’ailleurs, j’ai lu que les principales chaînes japonaises ont formalisé un accord pour diffuser les Jeux à tour de rôle ; chaque jour, la journée exclusive dans un seul d’entre eux. Le pacte très étrange entre les télévisions a été signé par une union entre toutes, appelée Japan Consortium, mais une fois dans la chambre d’hôtel et la télévision allumée, personne ne comprend à quel point le gâteau a été partagé entre les événements et émissions.

Ce qui fonctionne à merveille, c’est un site Web que de nombreux citoyens ont connecté à leur téléphone dans le métro, le bus ou au milieu de la rue à tout moment de la journée. Son nom est Gorin et il offre gratuitement tous les signaux de toutes les compétitions en direct, direct et ouvert. Un luxe que souhaiteraient tous ces fans olympiques qui se plaignent aujourd’hui de la couverture qu’ils reçoivent en Espagne ; ou que la télévision publique n’a pas suffisamment précisé qu’elle n’a pas tous les droits ou la garantie de pouvoir proposer certains événements en première diffusion, ce qui a été laissé à Eurosport dans de nombreux cas.

Ce sont des détails que l’on connaît en partageant des expériences et des expériences avec des collègues d’autres pays, qui coïncident dans les plaintes ostensibles (le transport, la distance entre les sites, l’inexistence d’un anneau olympique en tant que tel) et établissent des comparaisons dans lesquelles Rio, Pékin ou Londres battre Tokyo par un glissement de terrain. Dans le même temps – il est également dit – on est conscient que le degré de contrôle du virus dont le gouvernement japonais a fait preuve n’aurait certainement pas été atteint par le Brésil, qui était le précédent pays à accueillir les Jeux d’été.

L’épreuve olympique donne ses derniers coups et la fatigue commence à se faire sentir alors que la même routine se répète jour après jour. Mais elle est compensée par l’agitation des derniers jours, l’attente de grands événements et la proximité temporelle avec les croisements définitifs dans les sports collectifs. C’est là que je voulais confirmer qu’au Japon et dans le monde, nous sommes toujours connus comme nos idoles. Et par la Liga. “J’aime Xavi et Iniesta… J’aime Barcelone… Pedro était formidable”, insiste un chauffeur de taxi désemparé pour m’écrire via son traducteur mobile. Qu’il s’est perdu et qu’il a fallu quatre heures pour nous emmener d’Enoshima (la voile) à Saitama (le match de football Espagne-Japon). Une odyssée de plus, fruit de la désorganisation quotidienne et constante que la survie de ces Jeux a été pour la presse du monde entier.