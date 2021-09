Survivre à la rentrée (et économiser de l’argent)

09/03/2021

Immergé en septembre et avec l’opération ‘Retour à l’école« Dans tout son essor, il semble que l’argent, une fois de plus, vole. Des livres, des uniformes, des frais de scolarité et une éternelle liste de fournitures scolaires que votre enfant doit présenter soignées (et presque toujours neuves) le premier jour de classe.

La Retour à l’école se rapproche. Le cours est sur le point de commencer et il est temps de revoir la liste des fournitures scolaires. Vous pourrez réutiliser certains éléments des cours précédents, mais d’autres devront être achetés neufs. Pour que le budget ne s’envole pas comme chaque année, nous vous présentons diverses options de matériaux à des prix très abordables Et de bonne qualité. La meilleure offre pour reprendre les cours pour tous.

Le mois commence et il est temps de penser au Retour à l’école. Cela implique beaucoup de choses pour les garçons et les filles, de commencer à se préparer pour le heures normales d’école jusqu’à ce que vous ayez les fournitures scolaires dont vous avez besoin.

Par conséquent, si vous voulez vous préparer avant tout le monde et ne pas être pris par surprise, nous vous montrons fournitures scolaires de haute qualité pour commencer l’école du bon pied.

Pourquoi acheter le meilleur pour la rentrée ?

Si vous n’avez rien pu recycler des années précédentes et que vous devez faire cette dépense supplémentaire, nous vous montrerons certaines des options les moins chères et les plus cool, afin qu’il se rencontre en tant qu’étudiant et que vous le fassiez en tant que père cool. Prends note!

Sac à dos Puma Phase

Phase PUMA Il s’agit d’un sac à dos unisexe pour adulte doté d’une fermeture zippée, du logo Puma et de bretelles réglables. C’est un accessoire pour la gym, la rentrée ou tout ce que vous voulez, fabriqué en 100% polyester.

C’est le compagnon de voyage idéal pour sa sophistication, parfait pour les sportifs, avec renfort polyester avec polyuréthane. Il a une poche avant pour que vous puissiez bien organiser votre sac à dos.

Il est léger, car il ne pèse que 280 grammes, très attrayant, solide et durable. De par son confort et son rapport qualité-prix, il convainc ceux qui l’utilisent.

Pack de fournitures scolaires Coleset

Si vous cherchez fournitures scolaires sur Amazon, Coleset Pack est les fournitures scolaires pour ESO qui dispose de plusieurs outils pour l’institut des labels de qualité.

Il s’agit d’un lot de 4 stylos Bic en 4 couleurs, gomme Milan, crayon Staedtler 2 hb, mine de plomb Staedtler 0,5 mm, marqueurs calibrés Staedtler 0,2 0,4 0,8 mm, surligneur Staedtler, correction tippex 12 mètres, machine avec dépôt, crayons de couleur Bic, marqueurs bic, boussole de précision avec adaptateur, règles carrées et biseautées 20/28 cm, règle 30 cm, rapporteur demi-cercle 15 cm, ciseaux et barre Pritt. Pour ceux qui veulent savoir comment économiser sur le retour à l’école sans renoncer à ce dont ils ont besoin.

Pack école alpine

École alpine Il s’agit d’un pack de 24 crayons de couleur effaçables avec gomme, 24 feutres et un étui avec 12 crayons avec lesquels vous aurez le nécessaire pour la rentrée. Les crayons ont une mine douce et résistante de 3 mm, tandis que les marqueurs ont une encre super lavable.

C’est un pack de fournitures scolaires de haute qualité et économique avec des produits qui vous donnent le maximum de résultat, avec des couleurs assorties dans ses cires Plastialpino. Il devient le cadeau parfait pour les garçons et les filles pour retourner à l’école, ils seront ravis de les libérer le premier jour d’école.

Pack Cahiers Oxford A4

Cahiers Oxford A4 sont quelques-uns cahiers à couverture souple avec 80 feuilles confectionnées dans un assortiment de couleurs tendance à mettre en valeur. Ce sont des grilles 4×4 pour en faire ce que vous voulez. C’est un pack 4 + 1 qui se compose des couleurs Bubblegum Pink, Turquoise, Ice Mint, Mauve, Fuchsia.

Ses couvertures sont en carton blanc et papier Optik 90 gr, étant un produit qui se distingue par sa qualité et qui offrira une durabilité maximale d'utilisation. Pour cette raison, ce sont les cahiers préférés par beaucoup pour la Retour à l'école.

Grand agenda classique 2020-2021 Semaine vue – Vivons 365 jours

Un agenda de M. Wonderful pour débuter le cours avec une bonne énergie. C’est un agenda grand format pour organiser la semaine. De septembre 2020 à septembre 2021, les étudiants pourront organiser des activités, des devoirs et des travaux. Avec cet agenda, aucun rendez-vous ni livraison ne sera manqué. Il est fait avec une reliure spirale. Comprend des notes autocollantes et huit feuilles d’autocollants à ajouter aux pages. Avec les horaires, les calendriers et les tableaux d’épargne, rien d’important ne passera inaperçu. La rentrée a déjà une date dans cet agenda.

Casio FX-82SPXII Iberia – Calculatrice Scientifique

Cette calculatrice de la série ClassWiz possède un écran LCD haute résolution et près de trois cents fonctions supplémentaires. Votre nouvel écran bénéficie d’une haute résolution grâce à ses 192 x 63 pixels. Le nouveau matériel de cette série comprend un processeur rapide et plus de mémoire que les calculatrices scientifiques courantes. Comprend un menu et des instructions en espagnol, catalan et basque. Ses fonctions incluent des touches pour simplifier les fractions ou pour calculer le reste de la division entière.

L’étui qui s’adapte partout

La trousse à crayons Sunday Grey classique d’Eastpack comprend un seul grand compartiment avec un espace pour les stylos et autres objets du quotidien. Fabriqué en textile, il est parfait pour pouvoir le mettre dans les plus petits espaces. De plus, il est maintenant disponible dans cinq des couleurs les plus courantes.

L’affaire que Picasso aurait portée

Avec 3 couches au total, cette grande trousse peut contenir plus de 200 crayons de couleur. Chaque compartiment a des supports élastiques des deux côtés, de sorte qu’en plus des peintures, votre enfant puisse transporter le reste des fournitures scolaires de manière organisée: stylos, marqueurs, pinceaux & mldr; etc. Il est fait de cuir synthétique polyuréthane, ce qui le rend super résistant. Non seulement il est confortable, mais il est facile à nettoyer. Il comprend une bandoulière amovible et réglable également en cuir synthétique, ce qui le rend très facile et confortable à porter.

Cahiers et autre chose

Le lot définitif pour que vous n’ayez pas à vous casser la tête pour en redemander. Pour un peu plus de 25 euros, ce pack comprend un pack de 5 cahiers à couverture souple, 80 feuilles, avec une grille 4×4 avec marge ; un pack de 5 gommes souples en caoutchouc synthétique et un set spécial « Back to School » composé de 10 stylos, 5 marqueurs fluorescents et 2 rubans correcteurs. Tout en un!

Tout parfaitement marqué

Grâce à ce gadget, vous pourrez marquer tout le matériel de votre enfant sans avoir recours aux classiques autocollants et/ou stylo. La DYMO est une imprimante à usage domestique avec des rubans faciles à charger, elle dispose d’un coupe-étiquette pour retirer facilement le dos de l’étiquette. Imprimez des lettres, des chiffres et des symboles sans effort et sans piles. Comprend un ruban d’estampage en plastique préchargé de 9 mm pour que vous puissiez l’utiliser dès le moment où vous le recevez.

Indispensable pour démarrer le cours de la meilleure des manières. Ils ne peuvent pas manquer dans le sac à dos de vos enfants. Produits scolaires au meilleur prix pour que le budget de septembre ne s'envole pas.

