Survivre aux conséquences amènera bientôt une stratégie post-apocalyptique à changer

Il y a environ un an, Paradox Interactive et le développeur Iceflake Studios figuraient dans une Mini Nintendo Direct avec Survivre aux conséquences, un titre de stratégie assez intrigant. Maintenant, après une longue période d’accès anticipé sur PC – qui a contribué à 20 mises à jour majeures basées sur les commentaires de la communauté – il est prêt à passer à la version 1.0 et à rejoindre le Switch eShop. Il arrive le 16 novembre au prix de 29,99 $ USD / 26,99 £ GBP / 29,99 € EUR.

Ses critiques les plus récentes sur Steam indiquent que le jeu a beaucoup progressé et s’est amélioré, il sera donc intéressant de voir comment il se situe sur le système de Nintendo. Comme vous vous en doutez, ce sera assez difficile lorsque vous tenterez de survivre et de prospérer après un « événement de fin du monde » ; consultez une partie de la description officielle ci-dessous.

– Construire et gérer une colonie : Construisez et gérez une colonie de survivants après un événement mettant fin au monde. Construisez plus de 130 bâtiments et survivez à un monde difficile rempli de dangers. Restez préparé, une catastrophe naturelle ou une catastrophe environnementale peut condamner une colonie mal équipée.

– Recruter et gérer des spécialistes : recrutez plus de 80 spécialistes uniques, chacun avec ses propres compétences et motivations, pour gérer les ressources de votre colonie. Équipez vos spécialistes d’équipements pour défendre la colonie contre les bandits attaquants et la faune sauvage.

– Explorez un monde généré de manière procédurale : envoyez vos spécialistes en dehors de votre colonie et dans un monde généré de manière procédurale. Rencontrez des chefs de colonies rivaux et échangez des ressources ou rivalisez pour survivre. Les spécialistes peuvent installer des avant-postes et rassembler des matériaux, donnant ainsi un avantage à votre colonie.

– Faites des choix difficiles : survivre à l’après-apocalypse signifie prendre des décisions impossibles. Le sort de la colonie dépend de votre jugement, chaque choix peut avoir un impact sur le bonheur de votre colonie et affecter son avenir.

– Découvrez la vérité : les spécialistes tomberont sur des mystères en explorant le monde. Découvrez les secrets entourant l’apocalypse et préparez votre colonie à la survie si cela devait se reproduire.