Survivre aux temps 10z viral

Le 25 octobre n’est pas si long à partir de maintenant.

C’est parce que presque tout est resté suspendu à l’épisode 19 de la saison 3 de All American. Et maintenant, nous attendons la première de la saison 4 de All American.

Aperçu rapide : le match de championnat est sur le point de commencer, Asher contraint de quitter le football, Coop shot et Layla en voyage avec un psychopathe.

Spencer et Olivia annonçant leur couple ne figuraient même pas sur la liste car c’était évident pour tout le monde sauf pour eux.

Où commencer? Que diriez-vous des entraînements top-secrets de Spencer et Jordan ?

Personne n’était au courant de ceux-ci ? Tous les deux ont quitté leurs maisons tôt jour après jour pour s’entraîner, et personne n’a posé de questions ? Quelqu’un les a sûrement repérés sur le terrain et s’est demandé à haute voix.

Spencer avait tout à fait raison quand il a dit à Billy qu’il entraînait Jordan pour protéger Jordan de faire quelque chose d’encore plus stupide. Parce que faire quelque chose de stupide a toujours été la marque de Jordan. Jordan sera Jordan.

Jordan était probablement plus à risque de commotion cérébrale dans ce grondement avec ses coéquipiers et South Crenshaw avant le match de championnat qu’il ne l’était en jouant avec Spencer.

Bien sûr, Billy était un père protecteur qui a vu trop de commotions cérébrales au cours de sa carrière, sa réaction était donc compréhensible, voire réaliste.

Et Olivia n’a pas amélioré les choses en omettant de lire la pièce et en annonçant qu’elle était en couple avec son ancien “frère” vivant. La tête de Billy explosait déjà à ce moment-là.

Spencer comprenait exactement d’où venait Jordan. L’année senior était la dernière chance pour eux de faire leur marque, donc Jordan devait revenir dès que possible physiquement.

Donc, s’il peut remettre son corps en forme pendant que son cerveau se réveille encore, pourquoi pas ?

De plus, si Montes peut démarrer JJ, qui agit toujours avec des lésions cérébrales, quelle était son hésitation à jouer Jordan? Personne ne prétend que JJ est lié à l’université. Et n’est-ce pas la règle séculaire selon laquelle un joueur ne peut pas perdre sa position à cause d’une blessure ?

Et qu’est-ce qui s’est passé avec Asher qui a planté la graine de la bagarre qui allait suivre ?

Bien sûr, il a tenté de parler de Jordan à Montes lorsqu’il a mentionné que Jordan s’était entraîné avec Spencer et qu’Asher aurait été bien s’il s’était arrêté là.

Mais suggérer que le bon citoyen Spencer volait le livre de jeu de Beverly pour South Crenshaw allait trop loin. Ce n’était même pas à peine croyable.

Et pourtant, tous les joueurs de ces deux équipes l’ont cru, accusant Spencer d’avoir volé ou non les pièces et blâmant Jordan d’avoir donné les pièces. Cela vous fait vous demander combien de stéroïdes étaient encore utilisés.

Et tenez compte de la jalousie que Spencer (et d’une manière ou d’une autre Jordan) ait été sélectionné pour un match national des étoiles qui n’a fait qu’ajouter au feu.

Pourtant, Asher méritait mieux qu’il n’en a obtenu, recevant une bourse pour l’école de ses rêves seulement pour l’avoir retiré pour un trouble cardiaque non diagnostiqué auparavant.

Heureusement, les deux adultes dans la pièce, Billy et Montes, sont intervenus et ont dupé le troisième adulte, l’arbitre, en lui faisant croire que, eh bien, les garçons seront des garçons. Et, vraiment, à quel point est-ce un grand saut entre ces garçons qui s’écrasent les uns contre les autres sur le terrain à s’écraser sur le parking ?

Donc, ces hypothèses erronées sont l’une des raisons pour lesquelles nous attendons quatre mois pour regarder le match de championnat se jouer.

Les autres raisons étaient que Coop et Layla ont jeté leurs lots avec quelques cinglés.

Poor Coop a bien fait les choses, laissant ses jours de gang derrière elle et travaillant sur une carrière musicale pendant une grande partie des deux dernières saisons.

Et maintenant, tous ces progrès ont peut-être été entravés par le désir de vengeance de Mo.

Le premier plan de Mo, de cacher de la drogue dans la marchandise de Coop, a déraillé parce qu’André était un crétin qui n’avait aucune chance de tromper Coop.

Mais Coop n’aurait pas dû revenir se réjouir de Mo. Si elle avait discrètement remporté la victoire plutôt que d’essayer de sauver l’âme de Mo, elle n’aurait peut-être pas saigné sur le trottoir. La seule question est de savoir si Mo saignera en premier, car Preach est un peu en retard.

Coop aurait pu appeler son manager depuis son bus de tournée pour obtenir de l’aide, mais Layla n’avait pas son téléphone, grâce à son harceleur collante Carrie.

Après des mois à donner à Carrie le bénéfice du doute, Layla a finalement vu les signes avant-coureurs et a appelé les parents de Carrie. Si seulement elle les avait fait se précipiter pour récupérer Carrie.

Au lieu de cela, elle a réfléchi et demandé l’opinion d’Olivia et a cajolé Carrie plutôt que d’exiger, de peur de blesser ses sentiments.

Et maintenant, elle est en route vers nulle part sans son téléphone, dépendante de son père en grande partie absent pour la localiser. Ce n’est pas prometteur, n’est-ce pas ?

C’est le prix qu’elle paie pour avoir trop de cœur. D’abord ce fiasco de Friendsgiving et maintenant ça.

Olivia doit pousser un soupir de soulagement. Sa grande annonce a été enterrée par tous les autres drames.

Cela doit être un changement de rythme agréable dans la façon dont les choses se sont déroulées pour Olivia pendant cette saison troublée.

Pour revoir tous les événements de All American Season 3, regardez All American en ligne.

Comment se fait-il que Spencer continue de se faire chier pour avoir fait la bonne chose ?

Qu’est-ce qui a poussé Coop à baisser sa garde en ce qui concerne Mo ?

Comment se fait-il qu’il ait fallu si longtemps à Layla pour reconnaître que Layla était un problème ?

Commentaires ci-dessous.

Dale McGarrigle est rédacteur pour TV Fanatic. Suivez-le sur Twitter.