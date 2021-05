Survivre, revivre et prospérer: le mantra de la croissance post-pandémique du secteur hôtelier en Inde

Le besoin de l’heure est que le secteur de l’hôtellerie prenne stratégiquement des mesures pour survivre, renforcer les capacités et les services pour la relance.

Par Suresh Nanda

Il est possible de planifier pour 100 ans, mais impossible de savoir avec précision ce qui se passera demain!

Dès que la pandémie a frappé le monde au début de l’année dernière, l’industrie mondiale de l’hôtellerie a été confrontée à la première vague de perturbations. Les restrictions de voyage se sont transformées en verrouillages et interdictions complètes de voyager qui continuent d’être en vigueur dans de nombreuses régions du monde, même aujourd’hui. Les voyages et le tourisme mondiaux représentaient 10,4% du PIB mondial en 2019, soit 9170 milliards de dollars. Pour 2020, ce chiffre est descendu à 5,5% du PIB mondial à 4671 milliards de dollars. À la suite de ces retombées, l’économie mondiale des voyages et du tourisme s’est contractée de 49%.

Le besoin de l’heure est que le secteur de l’hôtellerie prenne stratégiquement des mesures pour survivre, renforce les capacités et les services pour la relance et prospère une fois la pandémie maîtrisée. Il n’est peut-être pas possible d’écraser complètement l’impact économique de la perturbation. Il y aura probablement des changements dans la croissance, et une interruption plus longue pourrait invariablement entraîner des fermetures et des revers. L’industrie hôtelière indienne ne sera pas en mesure de résister à l’assaut de Covid 2.0 à moins que survivre, relancer et prospérer, ne devienne les plus grands domaines prioritaires.

Survivre

L’adaptabilité est essentielle à la survie. Alors que la suspension du tourisme mondial a durement frappé l’industrie indienne, il est temps pour nous d’accorder une plus grande attention à la demande intérieure. Des millions de touristes indiens voyagent vers des destinations outre-mer chaque année, mais, les destinations internationales étant hors des frontières, ils rechercheraient des alternatives nationales de qualité.

Nous avons déjà constaté un grand intérêt pour les destinations de villégiature, en particulier les endroits avec une connectivité décente à excellente à travers l’Inde. Les hôtels et les fournisseurs de services proposent des personnalisations et des offres qui répondent aux besoins des voyageurs nationaux.

Dans le monde post-pandémique, l’accent est mis sur la durabilité et l’hygiène ainsi que sur des expériences exclusives. Les voyageurs sont plus concentrés sur l’obtention d’une expérience sûre et enrichissante que sur les options “ les moins chères ”. C’est là que les grandes marques telles que Claridges offrent une excellente proposition de valeur aux clients. Des empreintes de carbone plus faibles, une hygiène complète au niveau de la bio-bulle et le respect des protocoles COVID-19 par les clients et le personnel sont quelques-unes des choses qui seront préférées et appréciées. Le moment est idéal pour évaluer la situation et relancer les opérations qui ont été interrompues par la pandémie.

Relancer

Les entreprises hôtelières et les entreprises de partout en Inde utilisent ce temps pour réinitialiser leurs opérations et revoir leur stratégie pour mener leurs processus, leurs activités commerciales et garantir l’efficacité dans le monde post-pandémique. Les circonstances sont perturbatrices, mais elles offrent de nombreuses opportunités d’apprentissage et de transformation. Par exemple, quels que soient les défis tels que la pénurie de personnel et les considérations de coûts face à la baisse des revenus, chez Claridges, nous accordons une valeur encore plus grande à l’amélioration du service et au confort de nos clients. Le besoin de l’heure est de raviver les compétences, les installations et les capacités de base pour créer des plans et une infrastructure opérationnelle pour les voyageurs post-pandémie. Les stratégies de gain aléatoires et à court terme seront abandonnées par la plupart des joueurs car ils se concentreront sur la création de valeur pour les années à venir.

Prospérer

Pour les entreprises du secteur hôtelier qui s’adaptent au scénario et relancent leurs opérations, leurs installations et leurs expériences conformément à la nouvelle normalité, l’avenir sera formidable. Outre les voyageurs nationaux existants, il existe désormais une opportunité de répondre aux besoins des 25 millions de touristes indiens qui se pressent dans les hauts lieux du tourisme mondial dans leur quête d’expériences. En créant des expériences de qualité et uniques plus près de chez eux, les opérateurs de l’industrie peuvent transformer ce public en mécènes. Le tourisme durable, les hôtels haut de gamme et boutiques de marque, les hôtels d’affaires et les centres de villégiature offrant une «exclusivité» vont prospérer dans les temps à venir. Cela signifierait garantir une expérience client irréprochable et garder l’utilisateur au cœur de toutes les opérations – en suivant les normes mondiales de service et de support. La philosophie de base tournerait autour de la création de valeur par opposition à la génération de profits à court terme.

Perspectives d’avenir

Incertitude: L’incertitude liée aux conditions existantes et les appréhensions liées à de futures épidémies pandémiques ou à des verrouillages auront un impact sur le comportement des futurs touristes. L’accent sera mis davantage sur l’expérience et l’exploration de toutes les options qu’une destination a à offrir. Les gens sont susceptibles de saisir chaque nouvelle destination comme une opportunité «unique dans leur vie», ce qui ferait directement augmenter la demande de qualité supérieure. L’hospitalité connaîtra une certaine désintégration verticale alors que les entreprises se concentreront sur leurs capacités de base. La santé, le bien-être et le style de vie connaîtront un bouleversement, tout comme les voyages d’agrément responsables et les destinations touristiques continueront de prospérer.

Sentiments du public: Avec l’accent mis sur la reprise économique nationale, comme nous l’avons déjà vu en Chine, il est probable que des millions de voyageurs indiens se rendent à l’étranger, choisissant délibérément d’éviter les voyages à l’étranger, même lorsque l’option sera sur la table. En phase avec l’initiative Dekho Apna Desh du gouvernement indien, ils sont susceptibles de voyager dans le pays et de contribuer au PIB national.

En tant que fournisseur de services d’accueil de classe mondiale, nous avons pris en compte ces changements stratégiques et ajusté nos voiles pour tirer le meilleur parti des vents contraires. Notre hôtel emblématique de New Delhi a subi une transformation pour améliorer les offres existantes et nous ajoutons également de nombreuses options intéressantes pour les clients. L’accent est mis sur la redéfinition de l’hospitalité grâce à nos compétences de base d’expériences client raffinées! Le secteur de l’hôtellerie prospérera et nous devons y être prêts!

(L'auteur est président, The Claridges Hotels & Resorts.

