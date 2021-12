Survivrez-vous au crash crypto à venir ?

Comme la plupart d’entre vous le savent, je suis optimiste à long terme sur le crypto-monnaie marché.

Source : Shutterstock

Je crois que la technologie révolutionnaire de blockchain sous-jacente aux cryptos représente l’innovation technologique la plus profonde et la plus perturbatrice depuis Internet. Cela nous permettra de désintermédier les systèmes économiques de plusieurs milliards de dollars, qui sont actuellement contrôlés par des intermédiaires inutiles, et de les remplacer par des systèmes décentralisés qui sont plus libre, plus juste, et plus rapide.

La blockchain est l’avenir. De finances. Des médias. De travail. De tout. Les crypto-monnaies sont le moyen de cet avenir. À long terme, les cryptos rapporteront beaucoup d’argent aux investisseurs patients.

Mais, malgré cette tendance haussière à long terme, je suis aussi prudent sur les perspectives à court terme pour les cryptos.

C’est parce que les cryptos ont connu une croissance incroyable au cours des dernières années. Au début de la pandémie de Covid-19 il y a à peine 21 mois, l’ensemble du marché de la cryptographie mesurait environ 140 milliards de dollars. Aujourd’hui, les cryptos représentent un marché de 2,1 billions de dollars – jusqu’à 15X en moins de deux ans.

Les actions ne montent pas en ligne droite. Et surtout les cryptos ne montent pas en ligne droite. Il s’agit d’un marché historiquement défini par une énorme volatilité, dans lequel les prix de la cryptographie peuvent augmenter de plusieurs milliers de pour cent une année, puis s’effondrer de 80 % ou plus l’année suivante.

Il serait insensé de penser qu’une classe d’actifs avec autant de volatilité historique et sur les talons d’un gain de 15X en deux ans, ne doit pas subir de correction à court terme.

Nous pensons qu’une correction à court terme pourrait intervenir en 2022.

La Fed a ciblé trois hausses de taux d’intérêt pour 2022, après une période de relance et de liquidité excessives. En règle générale, le resserrement de la politique monétaire, comme les hausses de taux, a tendance à freiner l’appétit pour la prise de risque sur les marchés financiers. Les cryptos sont considérés comme des actifs risqués. En tant que tel, l’appétit des investisseurs pour acheter des cryptos alors que nous entrons dans un nouveau cycle de hausse des taux pourrait diminuer.

Dans le même temps, le marché obligataire signale fortement que l’inflation va baisser considérablement en 2022. Bien que la Fed ait signalé trois hausses de taux pour l’année prochaine, le rendement du Trésor à 10 ans a plongé en dessous de 1,4%. Si l’inflation se refroidit de manière significative l’année prochaine, moins d’investisseurs chercheront à se couvrir contre l’inflation, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les prix des cryptos (puisque les cryptos sont largement considérés comme une excellente couverture contre l’inflation).

Et, encore plus loin, la situation technique actuelle est baissière à court terme. Le bitcoin est passé en dessous de ses moyennes mobiles de 50, 100 et 200 jours pour la première fois depuis mai 2021 – et les prix du bitcoin ont connu des difficultés tout au long du mois de juin et de la majeure partie de juillet. Le prochain point de support technique semble être d’environ 42 000 $. Une baisse vers ce niveau semble tout à fait probable, voire improbable.

Dans l’ensemble, nous sommes prudent à court terme sur les marchés de la cryptographie. Nous pensons qu’au cours des prochains mois, les marchés de la cryptographie pourraient connaître des difficultés.

Mais, en tant que taureaux à long terme, c’est de la musique à nos oreilles. La faiblesse à court terme est une opportunité à long terme. Nous pensons que des tendances fondamentales saines en matière d’adoption, associées à une évolution favorable de la législation et à l’amélioration de la technologie grâce à un financement toujours solide, propulseront les marchés de la cryptographie considérablement plus haut au cours des 12 prochains mois, 3 ans et 10 ans.

Nous sommes prêts à acheter cette trempette !

Pourtant, nous achèterons cette trempette très avec attention. La réalité est que si les cryptos sont l’avenir, les marchés des cryptos regorgent d’investissements poubelles.

Ne cherchez pas plus loin que le récent rapport de Chainalysis, qui a révélé que les escroqueries à l’investissement impliquant des pièces numériques dans lesquelles les développeurs de pièces créent un faux projet, collectent beaucoup d’argent via la vente de pièces, puis jettent tous leurs jetons sur des investisseurs de détail ignorants – une dynamique connue sous le nom de » rug pulls » – sont devenus une entreprise de 2,8 milliards de dollars en 2021.

Et toutes ces soi-disant « pièces de chiot » ne sont pas beaucoup mieux. Ils prétendent avoir une valeur sous-jacente. La plupart ne le font pas. La plupart échoueront.

En fait, je me risquerais à dire qu’à propos de 90% des cryptos disponibles aujourd’hui échoueront. Ce n’est pas inhabituel pour les marchés technologiques émergents. Regardez la bulle Dot-Com de 1999-2000. Des dizaines de startups Internet promettant de changer le monde – de Pets.com à Webvan – ont échoué.

Mais quelques-uns ont réussi, et ceux qui ont réussi sont devenus les plus gros investissements créateurs de richesse de tous les temps. Je parle Amazon. Je parle Google. Je parle Netflix.

C’est pourquoi, lorsque les marchés de la crypto baisseront inévitablement en 2022 – lorsque ce grand crash de la crypto se matérialisera enfin – la plupart des investisseurs vont être écrasés… mais nous allons faire fortune.

Nous allons acheter le plongeon dans les altcoins de la plus haute qualité du marché avec d’excellents fondamentaux de fonctionnement, des projets solides, des équipes solides et un énorme potentiel à long terme. Nous allons acheter le plongeon dans le prochain Amazon, le prochain Netflix et le prochain Google – tout en laissant les prochains Pets.com et Webvan tomber dans l’oubli.

À l’heure actuelle, nous avons huit crypto-monnaies sur notre radar, que nous détenons dans notre produit phare Réseau d’investisseurs cryptographiques portefeuille, qui, selon nous, pourrait être parmi les plus grands gagnants du marché de la cryptographie à long terme.

Ce sont les cryptos que vous souhaitez acheter en cas de faiblesse en 2022. Pas Dogecoin. Pas Shiba Inu. Pas même Bitcoin.

Vous voulez acheter ces huit cryptos.

Pour connaître leurs noms, symboles boursiers et détails clés, cliquez ici. Fais nous confiance. Vous ne voulez pas qu’on vous laisse le sac sur les «cryptos poubelles» lorsque le marché s’effondre. Vous voulez détenir ces cryptos de haute qualité avec un potentiel de hausse à long terme 10X.

Cliquez ici pour en savoir plus.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.