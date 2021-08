Susan Collins critique Pelosi pour avoir rejeté les choix du GOP pour le comité du 6 janvier ⋆ .

La sénatrice Susan Collins parle aux journalistes de la nomination par la Cour suprême du juge de la cour d’appel fédérale Brett Kavanaugh à Capitol Hill à Washington, DC, le 17 septembre 2018. (Mike Segar/.)

Lors d’une apparition sur CNN dimanche, la sénatrice républicaine modérée Susan Collins (Maine) a exprimé sa désapprobation à l’égard de la décision de la présidente démocrate de la Chambre, Nancy Pelosi, de rejeter deux des choix du GOP pour rejoindre le panel «bipartite» enquêtant sur l’émeute du Capitole.

« Je me suis battu très fort pour avoir une commission extérieure indépendante, bipartite et non partisane chargée d’examiner tous les événements de cette journée et je suis très déçu qu’elle n’ait pas été approuvée. Je pense qu’il aurait eu beaucoup plus de crédibilité que le comité partisan de la Présidente Pelosi qu’elle a mis en place », a commenté Collins.

Lorsque le présentateur a souligné que Pelosi avait nommé deux républicains, les représentants Liz Cheney et Adam Kinzinger, pour siéger au comité, le sénateur du Maine a répondu : Les républicains devraient faire partie du comité. Normalement, si vous avez un comité restreint, le chef de la minorité et l’orateur choisissent les membres. Cheney et Kinzinger ont tous deux voté pour destituer l’ancien président Trump après le 6 janvier.

Alors que Collins a exprimé son opposition à la décision du président, Cheney, qui a récemment été évincée de son poste de direction en tant que présidente de la conférence du GOP, l’a récemment défendue. “Je suis d’accord avec ce que le Président a fait”, a-t-elle déclaré.

Conformément à la résolution de la Chambre qui a créé le comité, le chef de la minorité républicaine à la Chambre, Kevin McCarthy (Californie), avait initialement été autorisé à cinq sélections pour y siéger tandis que Pelosi en avait huit. Pelosi a nié deux des choix de McCarthy, les représentants Jim Jordan et Jim Banks, pour leur soutien à Trump et aux allégations de fraude électorale lors des élections de 2020.

Dans un communiqué, Pelosi a déclaré que la “nature sans précédent” de l’émeute du Capitole exigeait qu’elle disqualifie les deux membres du Congrès de se joindre au panel.

Pour protester contre la décision de Pelosi, McCarthy a retiré tous les choix républicains de la participation au comité restreint, promettant plutôt de mener sa propre enquête soutenue par le GOP sur l’incident.

