Susan Collins prend une batte de baseball aux genoux de Liz Cheney – RedState ⋆ .

Le vote pour retirer officiellement Liz Cheney de la direction républicaine est prévu ce mercredi après des semaines de troubles au sein du parti. En lisant les feuilles de thé, il ne semble pas qu’il y ait beaucoup de chance que le représentant du Wyoming survive cette fois-ci. Beaucoup de membres de la Chambre qui ont voté en sa faveur il y a des mois ont changé de camp, fatigués du refus obstiné de Cheney d’arrêter de distribuer du fourrage à la gauche.

Maintenant, dans un développement surprenant, la sénatrice Susan Collins a pris une batte de baseball aux genoux de Liz Cheney, du moins sur le plan rhétorique.

Susan Collins dit qu’elle n’est pas préoccupée par l’impact de l’éviction de Cheney sur les électeurs modérés parce que «si Elise Stefanik gagne, elle a un bilan de vote plus modéré. Donc je ne pense pas que ce soit le problème. – Andrew Solender (@AndrewSolender) 10 mai 2021

On s’attend à ce que quelqu’un comme Collins vienne en aide à Cheney. Qu’elle ne le fasse pas en dit long. Il n’y a tout simplement pas de véritable coalition pour la marque de globalisme néoconservateur de Cheney, pas même parmi les républicains qui apprécient le plus le décorum.

Il est à noter que Collins a condamné le 6 janvier et n’est pas un partisan de Trump. Elle l’a dit publiquement. Pourtant, elle n’est pas ciblée. Pourquoi donc? La réponse est simple. L’éviction de Cheney n’a rien à voir avec un prétendu manque de fidélité envers Trump, cependant, son nombre de plus en plus faible de partisans le prétend comme une défense. Au lieu de cela, Cheney est sur les outs parce qu’elle apprécie plus les gifles de Chuck Todd qu’elle n’apprécie de gagner en 2022.

Elise Stefanik, qui est favorisée pour remplacer Cheney, n’est pas une conservatrice, mais elle comprend les enjeux de la bataille politique actuelle qui nous attend. Son travail consistera à collecter des fonds et à gagner des élections, pas à des batailles législatives qui ne peuvent pas être gagnées pour le moment de toute façon. Cheney a eu la chance d’être cette personne et a refusé.

Bien sûr, vous avez toujours des gens comme Mitt Romney qui veulent feindre l’ignorance, affirmant que la suppression de Cheney sera un coup dur pour le parti en ce qui concerne les électeurs. Il n’y a aucune preuve de cela et bien du contraire.

Quoi qu’il en soit, si Cheney avait une chance de rester là où elle est, elle aurait besoin que des gens comme Collins parlent avec force en sa faveur. Ils ne le sont pas, et c’est probablement le glas politique. Comme d’autres l’ont spéculé, cependant, je ne pense pas que Cheney veuille vraiment rester à la tête. Elle veut être une martyre et elle réalisera son souhait.