Susan Kelechi Watson a écrit un épisode de This Is Us

Vous pouvez officiellement commencer à paniquer !

C’est nous la star Susan Kelechi Watson n’est pas seulement devant la caméra cette saison, elle est aussi au bureau. Dans une publication Instagram du 4 novembre, Watson, qui joue le rôle de Beth, a révélé qu’elle avait écrit un épisode pour la dernière saison de la série télévisée bien-aimée. L’épisode 606, « Our Little Island Girl: Part Two », a été écrit par Watson avec le scénariste de la série, Eboni Freeman.

Le producteur de la série, Daniel Fogelman approché Watson pour écrire l’épisode. « Daniel Fogelman qui m’a appelé et m’a dit ‘Je sais que tu veux écrire … tu veux écrire cet épisode? » a-t-elle noté sur Instagram.

Nous essuyons toujours nos larmes, alors que le drame rempli de célébrités, mettant en vedette Chrissy Metz, Justin Hartley, Milo Vintimille et Mandy Moore, a annoncé que la sixième saison de la série serait la dernière en mai.