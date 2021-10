Susan Sarandon et la star de Trace Adkins dans la nouvelle série country « Monarch »

Si vous souffrez toujours d’un trou de la taille de Nashville dans votre divertissement sur petit écran, la nouvelle série Fox Monarch est là pour combler le vide.

Susan Sarandon incarne la matriarche d’une dynastie de musique country multigénérationnelle, ou la «première famille de la musique country», comme le dit son personnage dans la nouvelle bande-annonce de la série.

Fox a dévoilé les premières images de la série dramatique, qui met également en vedette Trace Adkins, Anna Friel et la chanteuse Beth Ditto en tant que membres de la famille romaine, lors du deuxième match des World Series 2021.

Semblable à la série à succès Empire, Monarch adopte une approche dramatique envers une famille qui lutte pour maintenir son règne dans l’industrie de la musique.

Créée par Melissa London Hilfers, la série met en vedette Sarandon dans le rôle de Dottie Cantrell Roman, Adkins dans le rôle de son mari Albie Roman et Beth Ditto dans le rôle de Gigi Taylor-Roman. Josh Sasse, Meagan Holder, Martha Migareda, Emma Milani, Iñigio Pasual, Eva Amurri et Adam Croasdell complètent le casting.

Hilfers écrira et produira Monarch, tandis que le créateur d’Instinct et producteur exécutif de Royal Pains Michael Rauch servira de showrunner et de producteur exécutif, rapporte Deadline. La série dramatique musicale devrait être diffusée le 30 janvier 2022 sur Fox.

Ce n’est pas la première fois que la star country Adkins a honoré le grand écran, avec de nombreux crédits de film à son nom, y compris un rôle principal dans le film occidental de 2019, The Outsider, et un autre western appelé Hickok, avec Luke Hemsworth.

Parallèlement à la sortie de son nouvel album, The Way I Wanna Go, le premier succès d’Adkin « Honky Tonk Badonkadonk » a explosé sur TikTok. Avec plus de 45 000 créations vidéo, le chanteur country a lui-même sauté sur la tendance et a posté une vidéo sur son propre compte TikTok, pour le plus grand bonheur de ses fans.

Adkins est actuellement sur son tournée américaine, avec des dates à venir en décembre 2021, tout au long de l’été 2022.

Écoutez le meilleur de Trace Adkins sur Apple Music et Spotify.