Susana Rodriguez est en or

Susana Rodríguez est passée de la couverture de ‘Time’ à l’or à Tokyo. La Galicienne a commencé comme la favorite dans tous les paris et a répondu aux attentes, se couronnant avec sa guide Sara Loehr, en tant que nouvelle reine du triathlon dans la classe PTVI. Elle a montré son autorité dès les premières mesures de l’épreuve et lorsqu’elle a franchi la ligne d’arrivée, elle s’est fondue dans une étreinte avec son guide avant de tomber épuisée. C’est le prix de la persévérance et du dévouement. Il s’agit de sa première médaille aux Jeux, après avoir obtenu un diplôme à Rio 2016.

Cependant, cela ne s’arrête pas là. Susana, gravement malvoyante en raison de son albinisme, est entrée dans l’histoire et Il concourra à nouveau lundi à Tokyo, mais dans une autre catégorie : le 1500 d’athlétisme. Cela ne fait qu’augmenter la figure de ce médecin de profession qui était en première ligne lutte contre la pandémie de coronavirus à l’hôpital de Santiago, au téléphone. Aujourd’hui, tous ces patients célèbrent leur succès.



L’Espagne s’est levée tôt et a eu sa récompense, elle se lance dans le tableau des médailles. Le triathlon a ajouté trois autres médailles, grâce au bronze d’Álex Sánchez Palomero, l’argent d’Héctor Catalá et l’or de Susana Rodríguez. Ni l’extrême dureté de l’épreuve, ni la chaleur suffocante du parc marin d’Odaiba —L’humidité dépassait 80% et il faisait environ 30 degrés—, ils ont intimidé nos athlètes qui, parmi le sang, la sueur et les larmes, ont montré que rien ni personne ne peut les battre.

Le premier métal, le bronze, a été accroché par Sánchez Palomero dans le test PTS4, correspondant aux athlètes ayant un handicap physique, avec un temps de 1:04 “24. Ce n’est pas la première médaille pour le Salamanque de 34 ans aux Jeux. Il avait déjà un autre bronze de Pékin 2008 à son actif. Cependant, celui d’alors l’a fait dans un autre sport : la natation. Plus précisément, le 100 mètres brasse. Maintenant, il est revenu sur le podium et devra tenir la promesse qu’il a faite à son fils Bruno. avant de partir pour Tokyo : donnez-lui un chien.

Le chemin d’Alex n’a pas été facile. A 17 ans, alors qu’il rêvait d’être pompier et se préparait à affronter une carrière dans l’architecture, sa vie a pris un tournant. Il a eu un accident de la circulation avec la moto. Afin de ne pas écraser un piéton téméraire, il a fini perdre le contrôle de son véhicule et tomber, ce qui a causé de graves dommages à son bras droit, depuis lors sans sensation ni mobilité.

La route n’a pas été facile non plus en sport. Son adaptabilité a été incroyable. Le règlement a changé à Londres 2012 et il n’a pas pu rivaliser avec son bras en maillot de bain, ce qui l’a blessé et l’a fait repenser son avenir. Au point qu’il a arrêté de nager pendant des mois. Là, il découvre le triathlon et ses résultats sont bons. Tout semblait aller bien, mais les déboires sont revenus. Sa catégorie n’était pas au programme de Rio 2016. Cette déception a été le carburant pour voler à Tokyo.

La deuxième médaille du matin a été remise par Héctor Catalá, qui a remporté une médaille d’argent avec son guide Gustavo Rodríguez dans la classe PTVI. C’est son premier métal dans un Jeux puisqu’à Rio il s’est retrouvé avec du miel sur les lèvres car sa catégorie n’apparaissait pas au programme. L’épine a été enlevée, réalisant le premier rêve.

Le Valencien souffre de la maladie de Best, une pathologie qui a commencé à se développer à un âge précoce et qui ne laisse qu’un reste visuel de 10 %. Ce dynamisme qui l’a accompagné dans sa vie a également été démontré dans le sport. Pendant la pandémie, il a fait un ironman de chez lui pour obtenir des fonds qui ont été utilisés pour lutter contre COVID-19. Le champion du monde 2019 était un autre grand favori et il n’a pas déçu. Comme son compagnon Susana, qui a clôturé en beauté la participation espagnole au triathlon.