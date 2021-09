Susana Rodríguez, Luis García et Gaizka Mendieta terminent le ‘Half Madrid Triathlon’

25/09/2021 à 17h17 CEST

Susana Rodríguez, la triathlète paralympique, médaille d’or à Tokyo, et les anciens footballeurs et ambassadeurs de la Liga Luis García et Gaizka Mendieta ont terminé le court test de la compétition de relais qui s’est tenue ce matin à la Casa de Campo.

Susana Rodríguez, médaille d’or à Tokyo, a nagé les 900 mètres programmés dans le lac Casa de Campo ; Luis García, ancien du FC Barcelone et de l’Atlético de Madrid, a repris le tour unique de 40 km à vélo ; et Gaizka Mendieta, anciennement du Valencia CF, a clôturé la compétition en disputant la course de 10 kilomètres, sur un parcours autour du lac Casa de Campo, en passant par la Huerta de la Partida.

« Je suis très heureux d’avoir pu retourner à la Casa de Campo, ce qui me rappelle de bons souvenirs, car c’était ici mes débuts en triathlon il y a 11 ans. Et aussi d’avoir pu partager cette expérience avec Gaizka Mendieta et Luis García car je suis aussi un très grand fan de football, et bien que je sois du Real Madrid, j’ai toujours suivi de bons joueurs comme eux. C’est agréable de participer à ce type d’initiative où l’on rencontre de nouvelles personnes et ça fait toujours plaisir ! & Rdquor ;, a assuré Susana Rodríguez qui était accompagnée de son guide Celso Comesaña.

Luis García a expliqué que “quand je me suis levé à six heures du matin, je pensais que cela allait me coûter beaucoup plus cher, mais la vérité est que j’ai passé un bon moment, l’atmosphère est spectaculaire, tout ce que Banco Santander a mis en place ici dans le maison de campagne aussi, et j’ai beaucoup apprécié le vélo. J’ai adoré partager des moments avec des gens que je ne connaissais pas et vivre cette empathie qu’il y a de l’aide et de l’esprit sportif. J’ai aussi eu la chance de le partager avec Mendieta, que je connais très bien, et avec Susana qui est une vraie championne, impressionnante ce que je l’ai vue faire quand elle est entrée dans le lac, c’est une vraie athlète & rdquor ;.

De son côté, Gaizka Mendieta s’est dit “super content d’avoir participé à cette expérience en tant qu’athlète et footballeur. Et le luxe d’avoir pu participer avec Susana et Luis l’a rendu plus divertissant et amusant. Et heureux de voir que de nombreuses personnes ont participé car le sport et la vie vont toujours de pair & rdquor ;.

Susana Rodríguez, Luis García et Gaizka Mendieta ont franchi le but avec la satisfaction du défi relevé. Le Half Madrid Triathlon a eu deux tests sans rédaction, en modalité demi et courte, et a respecté toutes les mesures de sécurité sanitaire, avec des départs contre la montre de 50 participants chaque minute.