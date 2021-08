Susana Rodríguez se retrouve sans double à Tokyo

30/08/2021 à 04h51 CEST

galicien Susana Rodriguez Il a clôturé sa participation aux Jeux Paralympiques de Tokyo ce lundi avec une cinquième place au 1500 mètres, classe T11 pour les malvoyants, accompagné de son guide Celso Comesaña, un diplôme olympique qui reposera à vie aux côtés d’un brillant -et lourd- médaille d’or en triatló.

L’objectif de Susana était de doubler le podium après avoir décidé de revenir au tartan Cependant, les conditions difficiles dans lesquelles elle a pratiqué le triathlon, sa priorité, ont trop conditionné son retour sur les pistes d’athlétisme et elle a dû se contenter d’un diplôme dont, malgré tout, Susana se sent très fière.

La victoire est revenue à la Mexicaine Olivia Rodríguez et son guide, Kevin Aguilar, avec un temps de 4:37.40, un nouveau record du monde, suivi de plus de trois secondes par le couple sud-africain formé par Louzanne Coetzee et Erasmus Badenhorst, qui ont été argent . Le bronze est revenu à la Kenyane Nancy Chelangat et à son guide Geoffrey Kiplangat Rotich.

Satisfait de son séjour à Tokyo

“Je suis content de quitter le Japon car j’obtiens une médaille d’or en triathlon et un diplôme en athlétisme. Nous savions que s’il y avait certaines circonstances nous pourrions être là mais il est clair que ce qui s’est passé les jours avant avec le triathlon ne serait pas vain. C’est compliqué de tout gérer et c’est une leçon d’apprentissage pour l’avenir », a avoué Susana.

“Cette année a été bonne mais il y a aussi beaucoup de choses qu’on ne voit pas, c’est le travail quotidien“, a déclaré l’athlète galicien, dont le premier rêve en athlétisme était les Jeux olympiques de Rio 2008, mais c’était l’athlète écarté après que sept aient obtenu les notes pour un total de six places. La déception était alors grande, mais à Tokyo, il a pu racheter le chagrin qu’il a ressenti il ​​y a 13 ans.

“Je crois que la vie vous donne toujours une seconde chance et maintenant il ne vous reste plus qu’à vous amuser”, a-t-il souligné.

Susana Rodriguez souffrent d’une acuité visuelle qui il ne permet qu’à 5% de voir d’un œil et 7% de l’autre à cause de l’albinisme. L’athlète galicienne combine le sport avec sa profession de médecin à l’hôpital de Saint-Jacques-de-Compostelle, où ces mois de pandémie elle a été en première ligne, répondant au téléphone à tant de personnes touchées par le coronavirus qui avaient mille et une questions sur ce nouveau virus.

Un exemple à suivre

Être la première femme espagnole aveugle à obtenir un diplôme en médecine, être une athlète paralympique et travailler dur pendant la crise du COVID-19 ont fait d’elle une personne unique dans ce monde, ce qui a entraîné un rôle inattendu étant le protagoniste du magazine ‘Time’ en juillet dernier faisant la couverture.

Maintenant, il rentre chez lui avec beaucoup plus de popularité après avoir remporté l’or en triathlon et le diplôme paralympique au 1500 m.