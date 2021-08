Susana Rodríguez, un diplôme pour clôturer son double historique

Susana Rodríguez est entrée dans l’histoire. Il l’a fait quand il est devenu la première femme espagnole aveugle diplômée en médecine. Et ce lundi, il l’a encore fait, en exécutant la finale du 1500 mètres au Stade national et en terminant cinquième, avec un temps de 4’52″67. Il n’y a pas eu de « double » de médailles (il a remporté l’or en triathlon), mais oui de participations. Personne ne l’avait fait et c’est déjà une fierté.”Nous voulions partir à notre rythme et bien finir le sprint. Mes rivaux étaient à un niveau impressionnant et nous savions qu’ils allaient être là. Bien sûr, l’usure des jours précédents a influencé parce que le triathlon était dans des conditions très difficiles et exigeantes et hier (dimanche) nous avons dû courir la demi-finale avec un record espagnol. Mentalement c’est aussi difficile de gérer tout ça avec la victoire au triathlon, mais sachant qu’il devait rester calme et concentré sur l’épreuve du 1500. Terminer cinquième des Jeux dans la course du plus haut niveau, c’est être très satisfait“, a commenté le protagoniste.

Ce fut une année d’émotions fortes. Elle a fait la couverture du prestigieux magazine ‘Time’ pour sa dimension en tant que médecin pendant la pandémie et en tant qu’athlète paralympique, quelque chose qui Il a suscité beaucoup d’attentes parmi les médias du monde entier ces jours-ci à Tokyo. La question du “Temps” est toujours là, tout comme les exploits du Galicien qui est passé d’un diplôme à Rio – cinquième en triathlon – à savourer les miels du succès à Tokyo.

La recette n’a été autre que du travail, du travail et encore du travail. Même lorsque la pandémie a éclaté et que Susana a dû continuer à se rendre à l’hôpital de Santiago. Le silence du train contrastait avec l’agitation des téléphones auxquels il devait répondre pour renseigner les patients face à une nouvelle maladie appelée coronavirus. Même là, le sport était sa soupape d’échappement. Il est temps de s’évader et de se ressourcer pour lutter contre l’incertitude du quotidien.

La galicienne a déclaré qu’elle y avait découvert le degré d’amour qu’elle ressentait pour le sport. En l’absence de compétitions à l’horizon, vous deviez rester en forme pour aspirer à réaliser votre rêve. Il l’a fait. L’or du triathlon et son diplôme d’athlétisme le corroborent. Aussi leurs guides respectifs, Sara Loehr et Celso Comesaña, leurs yeux. Parce que Susana a une déficience visuelle grave due à un albinisme oculaire-cutané, qui limite votre vision à moins de 5% dans un œil et 8% dans l’autre. Quelque chose qui ne l’a pas empêché d’écrire l’histoire, en tant que femme et en tant que personne handicapée. Deux raisons de fierté et de justification.

Ce lundi, Susana est revenue à ses origines. Au sport avec lequel elle est restée aux portes de Pékin 2008, lorsque l’équipe d’athlétisme a décidé de se passer d’elle malgré le fait d’avoir une marque. Au sport de son enfance. Le futur? Un inconnu. Pour le moment, Susana est la candidate espagnole au Conseil des athlètes du Comité international paralympique. “C’est le corps où les athlètes ont une voix, nous sommes les principaux participants à ce devenir de plus en plus grand, on est plus vu et connu de ce dont on est capable et pas seulement de ce dont on n’est pas capable, qui sont les moindres choses“, a-t-il avoué. Pour le moment, ses plans sont de rentrer chez lui, d’embrasser sa famille et de ” faire un peu la fête “. Là, son guide Celso Comesaña a pris le gant : “À court terme, nous aimerions une invitation de Pablo Motos à ‘El Hormiguero’. Entre Susana, Sara et moi nous ferions une bonne émission à la télévision. “Pour demain le galicien est clair les deux ingrédients qui ne manqueront pas : “Sport et médecine. Je ne sais pas comment ni où, mais ça me rend heureux et c’est ce qui est important dans la vie.”