Susana Rodríguez, un médecin volant dans le triathlon

28/08/2021 à 04h00 CEST

Susana Rodriguez Il a volé dans l’incroyable installation du parc marin d’Odaiba, mais par un temps infernal pour une épreuve aussi rude que le triathlon. Il a remporté la médaille d’or dans la catégorie PTVI avec un temps de 1:07.15 et il a pris pas moins de 3,56 minutes à la seconde, l’Italienne Anna Barbaro. Spectaculaire.

L’athlète galicienne, avec sa guide Sara Loehr, a déjà pris la tête dans le secteur de la natation et au fil des minutes, elle prenait de plus en plus l’avantage sur ses poursuivantes. Malgré la chaleur et l’humidité de Tokyo ce samedi, Susana a enduré à un rythme soutenu et ne s’est jamais évanouie, un effort qui a eu le prix d’être proclamé champion paralympique.

Susana, née à Vigo il y a 33 ans, est l’une des grandes stars des Jeux Paralympiques de Tokyo pour diverses raisons. En primer lugar porque como demostró en el Odaiba Marine Park llegaba como una de las grandes favoritas en triatlón, pero también porque aspira al Consejo del Comité Paralímpico, pero su popularidad alcanzó mayores cotas cuando salió en la portada de la prestigiosa revista Time el pasado mes de juin.

Susana en couverture du magazine ‘Time’

| Temps

Du triathlon à l’athlétisme

Mais l’histoire de Susana ne s’arrête pas là, qui fera un doublé à Tokyo, car participera ce dimanche au 1500 mètres de la catégorie T11 où il débute également avec de sérieuses options de médailles.

De plus, l’athlète de Vigo allie sport et son travail de médecin à l’hôpital de Saint-Jacques-de-Compostelle où pendant la pandémie, il était en première ligne à se battre pour aider les patients touchés par COVID-19. La période n’a pas du tout été rose pour Susana, qui a récolté ce samedi les fruits de son travail acharné et un prix pour son dévouement à la guerre contre le coronavirus.

La galicienne méritait ce moment de succès après avoir terminé cinquième de cette épreuve à Rio, lui laissant un goût aigre-doux après l’épreuve.

Deux autres médailles en triathlon

Ce n’était pas le seul succès au parc marin d’Odaiba, car Héctor Catalá et son guide Gustavo Rodríguez ont remporté la médaille d’argent avec un temps de 1: 02.11 dans la catégorie PTVI pour le 1:01:16 de l’Américain Brad Snyder, champion, tandis que la troisième place était occupée par le Japonais Satoru Yoneoka (1:02:11).

L’autre Espagnol de la compétition était Jota García, qui, avec Pedro Andújar, a dû se contenter de la septième place après avoir beaucoup souffert de la chaleur et d’une pénalité de 10 secondes qui a interrompu la course.

Et de l’or de Susana Rodríguez et de l’argent d’Héctor Catalá, nous allons au bronze d’Alejandro Sánchez. Le Majorquin est monté sur la troisième marche du podium tôt le matin après une belle course dans la catégorie PTS4 qui s’est terminée avec un temps de 1:04:24. Le Français Alexis Hanquinquant a remporté l’épreuve (59,58) et l’argent a été accroché par le Japonais Hideki Uda (1:03:45)