Susana Zabaleta demande le respect de la communauté LGBT+ – El Sol de México

Les images de la vidéo qui est lancée avec son nouveau thème sont percutantes : elles illustrent la violence de genre que rejette Susana Zabaleta, ainsi que le commerce et l’esclavage des adolescents, et la violence contre les personnes trans. Ce vendredi Temes premières, avec lesquelles la commémoration du mois de la fierté LGBT + est ajoutée.

«Chaque jour, 12 femmes perdent la vie et combien de filles et d’adolescentes sont kidnappées. Quelqu’un doit faire le sale boulot, la musique et l’art ne sont pas seulement pour ressentir de belles choses, mais aussi un fil conducteur vers des choses qui ne peuvent être dites avec des mots”, a déclaré le chanteur lors d’une conférence de presse.

« La vidéo et la chanson parlent de ce qui arrive aux femmes et à la communauté LGTB+ au quotidien. Et si cela arrive tous les jours pourquoi ne pas le voir comme ça, avec cette terreur et cette indignation. Je présente ma plainte car avant la pandémie nous allions bien, nous les femmes avions fait un Mouvement Pourpre dans le monde entier qui parlait de la fureur que nous avons depuis tant d’années de discrimination, d’humiliation et de soumission ».

Mais, affirme-t-il, la société est en déclin et le panorama ne semble pas changer même s’il y a des mouvements dans les positions populairement élues. « Ce n’est pas si simple, cela n’a rien à voir avec les partis politiques. Cela a beaucoup à voir avec l’éducation, qui ne vous est pas donnée par le parti politique, mais bien au contraire, en ce moment nous sommes complètement divisés et nous ne voulons pas de tolérance, ce que nous voulons c’est le respect, je ne demande pas tolérance car c’est un mot horrible, il faut demander le respect des gens qui pensent différemment, le respect des femmes, le respect de ta mère. Qu’est-ce que cela m’importe qu’il y ait maintenant plus de femmes dans les gouvernorats, si elles sont devant les hommes en train de dire ‘oui monsieur’, et avec les yeux baissés ».

L’inégalité, insiste-t-il, vient de l’intérieur de la famille, comme cela a été découvert lors de la pandémie et c’est à la maison que des changements dans l’éducation doivent être apportés ; « L’homme lui-même a l’habitude d’envoyer de père en fille, de mari en femme, d’enfant en mère, car c’est une coutume ancestrale dans les familles mexicaines. Dans le confinement, on aurait cru qu’ils se rendaient compte que nous sommes nécessaires, mais non, il y a eu beaucoup de femmes battues. L’homme n’avait pas l’habitude d’être enfermé ».

Il assure qu’il fait sa part avec les enseignements donnés à son fils Matías Gruener ; « A chaque fois qu’il a une copine je lui demande de la protéger, car quand l’amour se termine après deux merveilleuses années, vient le temps de la blesser, alors je demande que chacune de ses copines les respecte et les protège, car j’aime mon genre que j’admire. lui beaucoup et l’ont toujours honoré ».