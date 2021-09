Susana Zavaleta !! Ton amour secret !

Susana Zavaleta est définitivement une icône de la femme réussie et autonome que tout le monde veut et désire. Nous avons parlé de quelques curiosités sur Susana et aussi de son secret le plus sombre.

Susana Zavaleta est une femme indomptable, infatigable et merveilleuse, c’est une chanteuse soprano et c’est aussi une très bonne actrice mexicaine d’ailleurs, très professionnelle, et pour moi la meilleure du Mexique, on adore ça !

Susana Zavaleta est née dans la ville de Monclova à Coahuila au Mexique, à ce jour Susana Zavaleta a 56 ans qui ne se remarquent pas du tout, nous ne savons pas comment elle le fait mais elle a fière allure, Susana Zavaleta a étudié à l’académie des beaux-arts arts à Florence et à l’Institut national des beaux-arts et des lettres.

Elle n’est pas seulement une chanteuse soprano et une actrice mexicaine, elle est aussi une excellente animatrice avec un grand charisme et bien sûr elle est aussi productrice.

Elle a remporté des prix tels que “Ariel Award” de la meilleure actrice en 2000 grâce au matériel de sexe, de honte et de larmes, elle a participé à des films et à des séries télévisées qui ont été tout simplement épiques et avec un grand message.

Elle a également travaillé comme actrice de doublage dans des films tels que Pocahontas, « cette histoire n’est pas finie, cette histoire n’est pas finie », « le livre de la jungle », « la légende des sept mers » parmi tant d’autres et bien sûr Susana Zavaleta fait du théâtre.

Quelle facette aimez-vous le plus !!! Nous l’aimons tout simplement