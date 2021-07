Susanna Reid dénonce le message de Boris Johnson après le racisme de l’Euro

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

Susanna Reid, de Good Morning Britain, a dénoncé le tweet du “parent déçu” de Boris Johnson à la suite des abus racistes visant les joueurs anglais après leur sortie de l’Euro 2020.

Le présentateur a déclaré que le message du Premier ministre n’allait pas assez loin, après que les joueurs Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont été victimes d’abus en ligne après avoir manqué des pénalités.

Boris Johnson a tweeté lundi matin: ” Cette équipe d’Angleterre mérite d’être saluée en tant que héros, et non d’être victime d’abus raciaux sur les réseaux sociaux.

“Les responsables de ces abus effroyables devraient avoir honte d’eux-mêmes.”

Claquant le tweet, Susanna a déclaré: «Il a l’air d’un parent légèrement déçu. Je veux dire pour l’amour de Dieu, ça doit être un peu plus que “Tu devrais avoir honte de toi”.

Cela survient après que la FA a publié une déclaration sur les abus, déclarant: «La FA condamne fermement toutes les formes de discrimination et est consternée par le racisme qui a été destiné à certains de nos joueurs anglais sur les réseaux sociaux.



Cette équipe d’Angleterre mérite d’être saluée en tant que héros, et non d’abus racistes sur les réseaux sociaux. Les responsables de ces abus effroyables devraient avoir honte d’eux-mêmes. – Boris Johnson (@BorisJohnson) 12 juillet 2021

«Nous ne pourrions pas être plus clairs sur le fait que quiconque derrière un comportement aussi dégoûtant n’est pas le bienvenu pour suivre l’équipe. Nous ferons tout notre possible pour soutenir les joueurs concernés tout en exigeant les sanctions les plus sévères pour toute personne responsable.

Plus tôt dans l’émission, Richard Madeley a appelé à «enfermer» les utilisateurs de médias sociaux racistes dans un discours passionné.



L’homme de 65 ans a déclaré: ” Il ne suffit pas de le dénoncer et de le qualifier de dégoûtant. Nous devons traquer ces personnes, et c’est possible grâce aux adresses IP.

“Nous devons passer du temps et de l’argent pour récupérer ces gars et les enfermer.”

Il a ajouté: “Ce n’est pas représentatif de ce pays. C’est une déformation dégoûtante de ce qu’est ce pays aujourd’hui. Ce n’était pas le cas auparavant, mais nous sommes maintenant un pays vraiment diversifié et merveilleux où vivre aujourd’hui.

