Susanna Reid stupéfaite par la blague sexuelle de Bill Turnbull ⋆ .

Bill Turnbull a fait une belle arrivée sur Good Morning Britain après avoir fait une blague sexuelle accidentelle avec Susanna Reid.

Le présentateur de télévision de 65 ans a retrouvé son ancienne collègue de BBC Breakfast Susanna sur GMB, qu’il animera cette semaine.

Quelques minutes après le début de son premier passage lundi, Bill avait sans aucun doute le studio et les téléspectateurs à la maison dans l’hystérie après avoir défié Susanna, 50 ans, à une “ session ”.

Bill a innocemment détaillé sa routine matinale, qui comprend de manière impressionnante une séance d’entraînement rapide.

«Je me suis levé tôt, j’ai fait mon yoga donc je suis tout fléchi. J’ai toujours fait ça, 10 à 15 minutes de yoga, fléchis, fais couler le sang. Chien à la baisse et tout ça ”, a déclaré Bill à Susanna et Charlotte Hawkins.

Il a ensuite déclaré: “ Nous pouvons y aller plus tard, Susanna.

«Il y a beaucoup d’espace ici sur le sol. Avant de terminer mercredi, nous devrions faire une séance sur le terrain. ”

Bill Turnbull a laissé Susanna Reid rougir avec ses “ séances ” de yoga (Photo: Rex)

Des rires ont éclaté dans le studio alors que l’équipe remarqua rapidement l’insinuation sexuelle dans le malheureux choix de mots de Bill.

Il s’est rapidement corrigé et a dit: «Du yoga, je veux dire. Désolé pour ça.’

«Continuez sur Bill Turnbull», rit Susanna.

«Nous nous connaissons depuis longtemps», répondit-il avec effronterie.

Bill est le dernier présentateur à avoir accueilli GMB aux côtés de Susanna ces derniers mois après que Piers Morgan ait quitté l’émission de petit-déjeuner ITV en mars. Il avait reçu plus de 41000 plaintes pour ses commentaires sur Meghan Markle à la suite de son entretien avec Oprah Winfrey sur la famille royale.

Plus: Good Morning Britain



Susanna et Bill ont travaillé ensemble pendant plusieurs années sur la BBC avant de rejoindre ITV il y a plus de cinq ans.

Good Morning Britain est diffusé en semaine sur ITV à 6 heures du matin.



PLUS: La mort de la princesse Diana “ n’est pas causée ” par l’interview de Martin Bashir, dit son ancien assistant Paul Burrell



PLUS: La petite amie de Jamie Redknapp, Frida Andersson, “ confirme ” qu’elle est enceinte de leur premier bébé





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();