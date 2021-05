SUSHI de Sushiswap est le «jeton le plus sous-évalué», déclare Jeff Dorman, CIO d’Arca

Le prix de SUSHI a reculé tandis que SushiSwap bénéficie d’un volume élevé, se maintenant entre 500 millions et 1 milliard de dollars, et d’une liquidité d’environ 5 milliards de dollars ce mois-ci.

Après avoir atteint un creux d’environ 10 $, SUSHI est de retour pour atteindre son sommet historique de 23,38 $ alors qu’il se négocie autour de 17,5 $. Si Bitcoin ne corrige pas et détruit tout le marché de la cryptographie, SUSHI a de bonnes chances de se rallier ici et de créer un nouvel ATH comme les autres cryptos. BTC -3,29% Bitcoin / USD BTC USD 49 030,89 $

Et ce sommet peut être beaucoup plus élevé, car selon Jeff Dorman, CIO de la société de gestion d’investissement en actifs numériques Arca, Sushi est actuellement le «jeton le plus sous-évalué» sur le marché de la cryptographie.

Dans un fil détaillé sur Twitter, Dorman a expliqué pourquoi la récente action à la baisse des prix serait de courte durée.

SUSHI, le jeton natif de Sushiswap, qui représente la deuxième plus grande part de marché DEX avec 15,5% après la domination de près de 60% d’Uniswap, a sous-performé à la fois UNI et le marché DEX plus large depuis le début de l’année, comme en témoigne le 50 % de déclin de crête à creux en mars et en avril.

Cela est dû au battage médiatique d’Uniswap V3, à la croissance de PancakeSwap et à l’acquisition sur 6 mois de déblocage de l’agriculture de rendement initiale de Sushi, a déclaré Dorman.

La plus grande concurrence de SUSHI sera probablement CAKE et non UNI, dont les frais de gaz élevés ont transformé CAKE en un DEX viable, c’est pourquoi nous avons vu une TVL plate sur SushiSwap et des volumes inférieurs en mars / avril, car les utilisateurs n’ont rien payé en essence et ont obtenu des récompenses LM plus élevées. sur Pancake, a-t-il ajouté. GÂTEAU -6,35% PancakeSwap / GÂTEAU USD 30,29 $ US

Bien que ces facteurs n’aient aucun impact réel sur l’évaluation et l’activité principale du jeton, ils affectent le prix.

En ce qui concerne l’approvisionnement acquis, «la dilution de l’agriculture de rendement peut être tout aussi douloureuse lorsqu’un actif est en disgrâce», comme cela s’est produit avec CRV et UNI pendant leur court séjour agricole. CRV -5,94% Jeton DAO courbe / USD CRV3,49 USD

Selon Dorman, une partie de l’inflation de Sushi pourrait être atténuée grâce à une proposition en cours faite par le créateur de Yearn, Andre Cronje, qui recommande de rechercher des SUSHI supplémentaires dans oSushi. Actuellement pris en charge par 97% de la communauté, les jetons SUSHI seront verrouillés jusqu’à 3 ans si cela passe.

Une autre proposition, SIMP, a été introduite, qui permet aux récompenses SUSHI d’être réclamées immédiatement au lieu de les acquérir sur une période de six mois avec une pénalité à décider qui sera directement envoyée aux stakers xSUSHI. Cela devrait mettre fin à la distraction et permettre au projet de se concentrer sur la construction.

Avec plus de 68% de votes, actuellement, la communauté a choisi 0% de pénalité et de déverrouillage.

Bien que les surplombs aient un impact sur le prix, ils n’ont pas affecté les performances de SUSHI car le DEX bénéficie d’un volume élevé, conservant entre 500 millions de dollars et 1 milliard de dollars, et une liquidité d’environ 5 milliards de dollars ce mois-ci.

Sushi lance également une chaîne croisée et voit une traction avec Polygon (MATIC) TVL à 400 millions de dollars. En outre, il existe une proposition de diversification de la trésorerie en cours qui diversifierait la trésorerie réservée à SUSHI dans un panier de jetons DeFi de premier ordre, réduisant ainsi les risques et renforçant le bilan. MATIC 33,03% Polygone / USD MATIC 1,84 USD

Ainsi, «alors que les investisseurs reviennent à DeFi (et ils le sont), ce sont des opportunités à rechercher», a déclaré Dorman.

