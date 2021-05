DeFi

Sushi Goes Live on Polygon (MATIC), Andre Cronje propose une courbe comme un mécanisme pour cela

En introduisant Kashi alimenté par BentoBox sur Polygon, Sushi rend en outre les frais «encore plus astronomiquement minimes» pour effectuer des transactions sur marge à effet de levier. Pendant ce temps, la proposition oSushi du créateur de Yearn est de contrer la pression de vente accrue sur SUSHI.

La famille multichaîne Sushi s’est agrandie pour inclure Polygon, anciennement connu sous le nom de Matic, qui a atteint 3,5 milliards de dollars de valeur totale verrouillée.

Sushi prend déjà en charge d’autres chaînes compatibles EVM, notamment Fantom, BSC, HECO, xDAI et Harmony.

Polygon est une solution de couche 2 qui fournit des transactions Ethereum évolutives, sécurisées et instantanées à l’aide de chaînes latérales Plasma et d’un réseau Proof-of-Stake. Sushi ne fait que passer à la chaîne PoS, et les utilisateurs du DEX SushiSwap ont désormais la possibilité de déplacer leurs jetons ERC20 vers le réseau Polygon en les traversant sur le pont Matic.

Au cours de ce processus, une fois que vous avez envoyé vos jetons sur le pont Matic, ils sont verrouillés sur le réseau Ethereum et le même nombre de jetons est frappé sur le réseau Polygon en tant que jeton lié (1: 1). Lors de leur retour sur le réseau Ethereum, les jetons sont gravés sur le réseau Polygon et déverrouillés sur Ethereum.

Sushi, qui détient environ 18,5% de part de marché du volume DEX, a également hébergé ses premières fermes non-Ethereum Mainnet Onsen.

De plus, son nouveau produit Kashi optimisé par BentoBox est introduit sur Polygon pour rendre les frais «encore plus astronomiquement minimes» pour effectuer des transactions sur marge à effet de levier. Actuellement, 7 marchés sont disponibles sur Kashi via Polygon.

Ce dernier développement a fait grimper le prix du jeton SUSHI à 17,13 $ mais toujours en baisse de 27% par rapport à son sommet historique de 23,38 $ il y a deux mois.

Au cours des deux derniers jours, SUSHI a bondi de 36% malgré le DEX Uniswap dominant qui déploie sa v3 sur le réseau principal Ethereum.

Contrairement à SUSHI, le prix de MATIC est actuellement en baisse à 0,76 $, mais il y a seulement une semaine il a atteint son ATH à 0,94 $. De plus, le jeton natif de QuickSwap, l’AMM basé sur Polygon, le jeton QUICK a chuté de 26,5% à 595 $.

Au milieu de cela, vendredi, le créateur de Yearn (YFI), Andre Cronje, a présenté oSushi non transférable et non échangeable, une conception basée sur l’acquisition et la demande pour les projets basés sur les émissions.

En l’absence de mécanisme pour contrôler actuellement l’émission de Sushi sur les paires de liquidité et la suppression de l’acquisition des récompenses entraînant une pression de vente accrue pour SUSHI, rendant le rendement moins attrayant pour les fournisseurs de liquidité, Cronje propose une courbe comme un mécanisme sous lequel les jetons SUSHI seront verrouillés entre 1 mois à 4 ans pour recevoir oSushi.

“Si vous n’avez pas connecté les points, aspirez à entrer dans le jeu de sushi lp avec cela”, a noté l’analyste Ceterispar1bus.

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.