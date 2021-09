Sushil Modi dit que le seul PM de Narendra Modi India à être également CM, est scolarisé sur Twitter

in

Outre Narendra Modi, Morarji Desai, Charan Singh, VP Singh, PV Narasimha Rao et HD Deve Gowda ont également été ministres en chef avant de devenir Premier ministre.

Le député du BJP et ancien vice-ministre en chef du Bihar, Sushil Modi, est trollé sur les réseaux sociaux pour sa remarque selon laquelle Narendra Modi est le seul Premier ministre à avoir également été ministre en chef d’un État.

« Les gens assis ici ne savent peut-être pas que Narendra Modi a été ministre en chef du Gujarat pendant 13 ans. Puis il est devenu le premier ministre du pays. Cela fait sept ans pour lui, ce qui signifie qu’il sert le pays depuis 20 ans en tant que ministre en chef et Premier ministre. Après l’indépendance, il n’y a pas eu un seul Premier ministre dans le pays, qui a été à la fois Premier ministre et Premier ministre. Narendra Modi est la seule personne. En tant que ministre en chef, il a porté le Gujarat à de grands sommets et lorsqu’il est devenu Premier ministre, le monde entier célèbre l’Inde », a déclaré Sushil Modi lors d’une allocution lors d’un rassemblement le « Seva-Samarpan Pakhwada » pour marquer l’anniversaire du Premier ministre.

A peine le Rajya Sabh a-t-il partagé la vidéo de son discours sur Twitter que les internautes ont commencé à le scolariser. “Il serait prudent de vérifier les faits avant de publier des transferts WhatsApp non vérifiés (sic)”, a déclaré l’un d’eux.

Il serait prudent de vérifier les faits avant de publier des transferts WhatsApp non vérifiés. Tous les suivants étaient CM avant de devenir PM – Chaudhary Charan Singh

Shri VP Singh

Shri PV Narasimha Rao

Shri Deve Gowda – l’indien (@i_the_indian_) 26 septembre 2021

तो लीजिए. , 6 . 1. देसाई

2. चरण सिंह

3. प्रताप सिंह

4. नरसिम्हा राव

5. HD

6. मोदी – Shivaji Dubey (@Shivaji_Dube) 26 septembre 2021

Diplômé de l’université Whatsup ???????????????? Har taraf Modi, Modi, Modi????????.. Uncleji pauvre connaissance de GK… HD Devegowda, PV Narshima Rao étaient également restés CM au Karnataka&Andhra. Feu Moraraji Desai était le premier CM à devenir Premier ministre de l’Inde en 1977. S’il vous plaît, faites quelques études… ne dépendez pas de WA. – Susmita Mazumdar (@Susmita_Speaks) 26 septembre 2021

Sushil Modi a ensuite tweeté que Narendra Modi était le seul Premier ministre à avoir été ministre en chef pendant 13 années consécutives, puis en tant que Premier ministre pendant sept ans.

ऐसा PM जो १३ साल लगातार CM और ७ साल से PM है वह केवल और केवल श्री नरेंद्र मोदी हैं। – Sushil Kumar Modi (@SushilModi) 26 septembre 2021

Narendra Modi est, en fait, le sixième Premier ministre qui a également été ministre en chef. Outre lui, Morarji Desai, Charan Singh, VP Singh, PV Narasimha Rao et HD Deve Gowda ont également été ministres en chef avant de devenir Premier ministre.

Le premier Premier ministre qui était également ministre en chef était Morarji Desai. Desai a assumé la charge de Premier ministre en 1977. En 1952, il avait été ministre en chef de la présidence de Bombay.

Charan Singh, devenu Premier ministre en 1979, a été ministre en chef de l’Uttar Pradesh en 1967 et pour la deuxième fois en 1970. Le vice-président Singh a été ministre en chef de l’Uttar Pradesh en 1980 et est devenu Premier ministre du pays en 1989. PV Narasimha Rao a été Premier ministre de 1991 à 1996. Il a été ministre en chef de l’Andhra Pradesh de 1971 à 1973. HD Deve Gowda, devenu Premier ministre en 1996, a été élu ministre en chef du Karnataka en 1994. .

