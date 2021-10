Sushil Modi qualifie la faille d’Oppn dans le Bihar de « noora kushti », déclare que le Congrès retournera à Lalu « remuant la queue »

Sushil Modi a déclaré qu’il s’agissait de la tentative de l’alliance de l’opposition de grignoter les voix du BJP lors des prochains sondages de l’assemblée de l’État et qu’elle rejoindra les mains le dernier jour des élections.

L’ancien vice-ministre en chef du Bihar, Sushil Modi, s’est moqué mardi de la rupture présumée de l’alliance RJD-Congrès au Bihar, la qualifiant de fausse et de « noora kushti » (combat fixe). Il a déclaré qu’il s’agissait de la tentative de l’alliance de l’opposition de grignoter les voix du BJP lors des prochains sondages de l’assemblée dans l’État et qu’elle rejoindra les mains le dernier jour des élections.

« Le fossé entre le RJD et le Congrès est faux et ‘noora kushti’ (combat fixe). Ils ont stratégiquement annoncé un candidat. Le seul objectif du Congrès est de faire gagner le RJD, il ne s’agit pas de contester pour gagner, mais de faire gagner le RJD… Ils s’uniront le dernier jour des élections », a déclaré Modi.

« Une fois le vote indirect terminé ; en remuant la queue, le Congrès retournera à Lalu… Les deux ne peuvent pas être séparés, prétendant simplement réduire les votes de la NDA… Dans les sondages de l’Assemblée, les gens ont voté pour la NDA et non pour RJD… cette fois aussi, la NDA remportera les scrutins avec majorité… », il ajoutée.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.