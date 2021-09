SushiSwap annonce le lancement de Shoyu, sa plateforme de trading NFT

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Bien que Shoyu en soit encore à ses débuts et n’ait pas officiellement lancé d’opérations commerciales, cela constitue une déclaration d’intention de la part de SushiSwap d’entrer dans l’espace des objets de collection numériques.

La plate-forme DeFi pour l’opérateur décentralisé d’échange de crypto-monnaie et de pool de liquidité, SushiSwap, a annoncé le lancement officiel de Shoyunft.com, son nouveau service de négociation d’objets de collection numériques (NFT).

SushiSwap lance Shoyu, sa plateforme de trading NFT

Cela a été annoncé par l’équipe responsable de Shoyu dans un message publié sur le réseau social TikTok, également diffusé via leur compte Twitter officiel, où ils partagent la nouvelle avec tous les abonnés intéressés par cette nouvelle plate-forme. Celui-ci a déjà son site Web, mais n’a pas encore officiellement commencé ses opérations commerciales.

Le lancement de Shoyu par l’équipe SushiSwap va de pair avec les plans de la plate-forme DeFi d’étendre sa gamme d’opérations et de les étendre à d’autres domaines. L’idée est née à l’origine lorsque LexV, un ancien contributeur du service, a proposé il y a deux mois l’idée de lancer la plateforme de trading NFT avec une interface, des couches de cache et une infrastructure de gestion des objets de collection numériques.

Les premières nouvelles concrètes concernant la plate-forme en cours de développement sont arrivées le 7 juillet, lorsque l’équipe responsable a indiqué qu’une proposition initiale et quelques ébauches pour l’interface utilisateur étaient déjà prêtes. La version zéro (V0) devait arriver en août, tandis que les prochaines auront lieu en novembre de cette année et en janvier 2022, comme indiqué dans la feuille de route soumise.

C’est juste dans les premiers stades

QuotidienBitcoin visité le site Web et a constaté qu’il n’avait pas encore commencé ses activités commerciales. À sa place, il n’y a qu’une vidéo promotionnelle, les liens vers les réseaux sociaux et une petite description qui dit ce qui suit :

«Nous cherchons à créer une plate-forme NFT qui se concentre sur les besoins des artistes et des créateurs pour faire progresser l’espace. Les NFT d’aujourd’hui sont limités par le format de fichier, la taille de l’artiste et ses capacités créatives. En termes de design, nous voulons que la plate-forme soit belle, fonctionnelle et ait cette sensibilité et cette esthétique japonaises ».

Concurrence dans l’espace NFT

Bien que le site Web n’offre pas encore grand-chose, il constitue une déclaration d’intention de l’équipe SushiSwap d’entrer officiellement dans l’espace NFT, qui, au milieu de son boom croissant, dispose de plates-formes notables dans ce secteur d’activité.

Le cas le plus emblématique est peut-être précisément OpenSea, une plate-forme qui, à la mi-août, a signalé avoir dépassé en l’espace de deux semaines le cap du milliard de dollars US vendu via son service. Il convient de noter que dans ce service, des travaux ont été commercialisés à des prix dépassant la barre des 1 million de dollars américains.

En raison de la nature lucrative de cette ligne commerciale, des entités telles que Binance et FTX ont également rejoint ce secteur, permettant des espaces pour le commerce d’objets de collection numériques.

D’autre part, des sociétés telles que Marvel, Playboy, Coca-Cola, Dolce & Gabbana et bien d’autres sociétés réputées opèrent déjà activement sur ce marché, mettant leurs NFT en vente auprès de leurs communautés de fans et de passionnés familiarisés avec cette nouvelle mode.

