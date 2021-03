SushiSwap DEX s’intègre à Avalanche »CryptoNinjas ⋆ Crypto new media

SushiSwap, la plus grande bourse décentralisée (DEX) de création de marché automatisée (AMM) en valeur totale verrouillée, a annoncé aujourd’hui son extension à Avalanche, offrant aux utilisateurs une autre plate-forme de négociation de haute qualité dans l’écosystème de la finance décentralisée (DeFi) d’Avalanche.

Les utilisateurs peuvent effectuer des swaps de base comme ils le font avec SushiSwap sur Ethereum, mais avec des frais moins élevés et une finalité de transaction plus rapide.

Depuis le lancement du pont Avalanche-Ethereum (AEB) le 8 février 2021, l’activité des contrats intelligents sur Avalanche a explosé, les transactions augmentant de 1051% à plus de 626000 et les portefeuilles uniques augmentant de 1752% pour atteindre 39000.

Avalanche permet aux applications DeFi d’évoluer et de fonctionner au même niveau que les applications financières traditionnelles. Contrairement aux autres plates-formes de blockchain, il n’est pas nécessaire d’attendre des heures pour que votre transaction soit réglée – les transactions d’avalanche sont confirmées presque instantanément.

Les frais de transaction ne représentent également qu’une fraction du coût. Pour les traders et les utilisateurs d’AMM comme SushiSwap, cela signifie de meilleures marges et plus de temps consacré à la stratégie plutôt qu’à l’exécution.

Lancé en août 2020, SushiSwap est le plus gros DEX de DeFi par TVL (valeur totale verrouillée) avec plus de 4,5 milliards de dollars sur sa plate-forme, selon DeFi Pulse.

Lors de son lancement, SushiSwap a évalué les opportunités d’Uniswap, pionnier des AMM, et a recherché de multiples points d’amélioration, notamment la gouvernance communautaire, de meilleures incitations à la liquidité (via l’agriculture de rendement) et des fonctionnalités avancées du produit.

Avalanche + SushiSwap

Au moment de la rédaction de cet article, les frais de gaz moyens requis pour une transaction Ethereum (à régler en moins de 2 minutes) sont de ~ 220 gwei en termes d’ETH (~ 20 $ US) *.

Ces coûts augmentent également à mesure que le réseau devient plus encombré avec des niveaux d’activité élevés, comme nous l’avons vu tout au long du boom DeFi, les frais de gaz coûtant des centaines de dollars aux utilisateurs.

Avalanche résout ce problème, avec d’autres améliorations sur la façon dont la plate-forme gère les frais pour les contrats intelligents. Les transactions de contrats intelligents ne représentent qu’une fraction du coût (~ 0,70 USD) *.

Au cours des trois dernières semaines, la valeur totale verrouillée dans les AMM basés sur les avalanches a augmenté de 169% (de 102 à 275 millions de dollars). Avalanche continue d’intégrer davantage d’applications et d’outils pour aider à améliorer l’expérience utilisateur de ses utilisateurs DeFi.

Les AMM fournissent aux utilisateurs et aux projets une liquidité instantanée à un prix connu. Cette cohérence devient inestimable pour les projets qui cherchent à évoluer rapidement. Une liquidité instantanée et à un prix efficace permet l’émergence de produits DeFi plus complexes.

Avec plus d’AMM comme SushiSwap qui cherchent à bénéficier des hautes performances d’Avalanche, l’écosystème DeFi plus large en prendra de plus en plus conscience.

«Nous attendons avec impatience notre déploiement de Sushi on Avalanche comme une étape importante vers la TVL, la liquidité et l’expansion des volumes», déclare Joseph Delong, CTO de SushiSwap.

* Le prix a été calculé en utilisant une fonction d’approbation de contrat sur chaque réseau. Des appels de contrats plus complexes augmenteront les frais de gaz.