SushiSwap lance le trading sur marge avec la sortie tant attendue de Kashi

Bourse décentralisée SushiSwap a lancé Kashi, une plate-forme de prêt spécialisée spécialement conçue pour le trading sur marge en bourse. Kashi permet aux traders d’emprunter des actifs pour créer des positions longues et courtes à effet de levier, de la même manière que d’autres plates-formes de prêt telles que Compound ou Aave.

Kashi de SushiSwap vise à être plus spécialisé que les autres protocoles de prêt, permettant une plus large sélection d’actifs disponibles à l’emprunt. Il le fait en isolant le risque entre les paires de prêts individuelles, ce qui signifie qu’un effondrement de la valeur d’un actif particulier n’affectera pas toutes les positions sur la plate-forme. Alors que sur d’autres plates-formes de prêt, les utilisateurs déposant un actif peuvent l’utiliser comme garantie pour emprunter n’importe quel actif répertorié, Kashi utilise des paires de prêts spécifiques. Un utilisateur déposant de l’Ether (ETH) dans un coffre-fort avec Wrapped Bitcoin (WBTC) ne pourra emprunter que du WBTC, pas d’autres actifs.

Le profil de risque isolé signifie que Kashi peut ajouter beaucoup plus d’actifs avec un risque beaucoup plus élevé que d’autres plates-formes, ce qui permet de court-circuiter une large sélection d’actifs cryptographiques. La possibilité de vendre à découvert peut augmenter considérablement l’efficacité du marché, permettant aux traders d’exprimer pleinement leur opinion sur le prix de l’actif, ainsi que de faciliter les dérivés tels que les contrats à terme et les options. Kashi propose également des prêts flash, des prêts instantanés et illimités qui n’existent que s’ils sont remboursés dans le même bloc. Kashi V1 comprend une liste prédéfinie de pools de prêt, bien que la version V2 dans quelques semaines devrait permettre à quiconque de créer ses propres paires.

Pour les non-commerçants, la plateforme de prêt Kashi permet d’obtenir un rendement sur leurs actifs via BentoBox, qui fait office de portefeuille pour Kashi. La plate-forme permet aux utilisateurs de combiner les sources de rendement, en obtenant à la fois les frais des traders SushiSwap, les récompenses de minage de liquidité Onsen et les taux d’intérêt payés par les utilisateurs de Kashi.

BentoBox et Kashi sont en développement depuis un certain temps, annoncé pour la première fois en septembre 2020, peu de temps après la création de SushiSwap. Selon sa page GitHub, Kashi a d’abord été audité par PeckShield et partiellement par Quantstamp, bien que «la rigueur ne soit pas écrasante». L’équipe SushiSwap s’est ensuite concentrée sur la création d’une liste de contrôle interne et a atteint une couverture de test à 100%. Certora a également procédé à une vérification formelle des contrats, ce qui permet de prouver mathématiquement que le programme se comporte comme prévu.

Kashi est l’une des premières implémentations majeures de la feuille de route 2021 de SushiSwap, qui vise à diversifier l’échange au-delà d’une simple plate-forme de market maker automatisée. Cela marque un autre point de divergence par rapport au projet dont il est issu, Uniswap, dont la version V3 s’est concentrée sur le changement de la mécanique de fourniture de liquidité de son AMM.