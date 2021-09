SushiSwap lance une plate-forme pour les NFT ⋆ Crypto nouveaux médias

in

La plateforme SushiSwap NFT Shoyu est maintenant en ligne.

Dans un désert de NFT, une oasis se dessine ❤️‍🔥 https://t.co/BOghZ5AzHq – Shōyu (@SHOYU_NFT) 2 septembre 2021

Annoncé en juillet sur le forum officiel Sushi, c’est un Plateforme d’échange NFT qui « se concentre sur les artistes et les créateurs doit faire avancer l’espace ».

De Sushiswap une plateforme innovante pour qui veut investir dans le NFT

Les shoyunft.com Le site Web n’affiche en fait qu’une page “À venir”, mais l’équipe est déjà active sur Twitter et Telegram.

La nouvelle plate-forme semble fournir des services similaires aux marchés NFT existants tel que OpenSea ou Super rare.

Initialement, la feuille de route du projet prévoyait la sortie d’une « version zéro » en août, suivie de la première version réelle en novembre et d’une seconde version plus complète en janvier 2022.

Celle publiée hier n’est cependant qu’une page d’accueil qui sert à présenter le site, qui manque encore de fonctionnalités.

Dans la feuille de route initiale, le frontend de la version zéro aurait déjà dû intégrer Balisage NFT, distribution des redevances, mode galerie immersive, métaverse 3D et procédure pas à pas, mais il n’y a toujours aucun signe de l’un d’entre eux sur le site Web. Les contrats intelligents, en revanche, ont déjà été publiés.

Les futures versions comprendront également le mode de recherche et la découvrabilité, des statistiques, une salle de discussion, une galerie avancée et des outils sociaux.

La plateforme Sushiswap NFT arrive bientôt

Le cas du mème « Dogecoin »

En attendant, un NFT fractionnaire de Doge a été mis aux enchères sur SushiSwap, atteignant un total évaluation de 225 millions de dollars.

C’est l’image originale du Dogecoin meme. Le propriétaire de l’image l’a divisée en parts symboliques et en a vendu une partie aux enchères à l’aide de SushiSwap.

Le propriétaire de l’image est la plateforme décentralisée PleasrDAO, et il a tokenisé le NFT en utilisant Fractional.art. Ce faisant, il a créé jusqu’à 16 969 696 969 actions de la NFT et en a vendu 20 % aux enchères. sous forme de jetons ERC-20 appelés $DOGs.

La vente aux enchères a eu lieu sur la plateforme de vente de jetons de SushiSwap, MISO, et a recueilli 11 942 WETH auprès de 1 796 acheteurs, correspondant à environ 45 millions de dollars, augmenter la valorisation totale du NFT à 225 millions de dollars.

PleasrDAO acheté le NFT original pour 1 696,9 ETH, soit environ 4 millions de dollars, gagnant beaucoup sur cette vente aux enchères.

De plus, 25 % des Jetons $ CHIEN ont été alloués à des programmes communautaires pour la la poursuite du développement de $ CHIEN.

La plateforme utilisé pour la tokenisation, art.fractionnel, a récemment levé 7,9 millions de dollars lors de sa première campagne de financement, et est de plus en plus utilisé en particulier permettre à ceux qui n’ont pas les moyens d’acheter un seul NFT de valeur pour en acquérir au moins une partie.

De nombreux TVN sont déjà vendus à prix très élevés, et il peut être difficile de trouver des acheteurs individuels prêts à dépenser des sommes astronomiques pour cette raison. Leurs propriétaires pourraient utiliser des plateformes telles que Fractional.art pour les tokeniser de manière à diviser leur propriété en un grand nombre de jetons, dont chacun symbolise un petite part de propriété et peut être vendu à un prix beaucoup plus bas.

Par exemple, chaque jeton $DOG actuellement sur MISO est au prix de seulement 0,0000035186 WETH, ce qui est évidemment 0,0000035186 ETH, soit seulement 0,013 USD. Il faut dire cependant qu’elle correspond à environ un dix-septième de la propriété du TVN d’origine. Cela a permis à près de 1 800 acheteurs de prendre de petites participations dans un actif numérique d’une valorisation totale supérieure à 200 millions de dollars.