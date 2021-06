SushiSwap passe à la solution de deuxième couche d’Arbitrum

Comparer

Uniswap a montré la voie, Suhiswap copie et étend Arbitrum, une solution de deuxième couche pour Ethereum.

En réaction aux frais de réseau élevés sur Ethereum pendant des mois, les solutions de deuxième couche deviennent de plus en plus importantes pour les projets du secteur DeFi. L’un d’eux attire beaucoup d’attention ces jours-ci : Arbitrum. La plate-forme d’Offchainlabs, dont l’équipe fondatrice est composée d’anciens professeurs d’élite de l’Université de Princeton aux États-Unis, a été mise en ligne en version bêta il y a deux jours. Après que la communauté Uniswap a déjà voté en faveur de l’intégration du protocole V3, la branche SushiSwap la suit désormais.

Avec les brefs mots “en action”, un co-fondateur de SushiSwap a signalé le mouvement via Twitter. Cela a donc émancipé le troisième plus grand jeton DEX intégré de plus en plus loin d’Ethereum. En mars, le directeur technique de SushiSwap, Joseph Delong, a dévoilé l’intégration de l’échange décentralisé sur cinq autres réseaux, dont Polygon et Binance.

Quelques autres projets DeFi devraient rejoindre Uniswap et SushiSwap dans un avenir proche. Selon le dernier article du blog Offchainlabs, plus de 250 équipes ont déjà demandé l’accès à Arbitrum. Pour une bonne raison. Arbitrum est la première solution de deuxième couche entièrement compatible avec la machine virtuelle Ethereum (VME) et garantit une connexion de contrat intelligent fluide. Pour ce faire, il s’appuie sur le processus Optimistic Rollups. Pour les utilisateurs de DeFi, la solution de deuxième couche devrait également porter ses fruits. Les développeurs prévoient des réductions de 50 fois des tarifs du gaz.

Avis de non-responsabilité : ces lignes ne remplacent pas les conseils en investissement, les investissements sur le marché de la cryptographie sont effectués à vos risques et périls. N’investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Je reçois des commissions pour les achats effectués via les liens de cette publication.