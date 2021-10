SushiSwap portera DeFi à 6 milliards de smartphones | Invezz

SushiSwap (SUSHI / USD) s’est récemment rendu sur Twitter pour annoncer son nouveau partenariat, cette fois avec l’initiative DeFi for the People de Celo. En s’associant à l’initiative, SushiSwap espère aider à apporter DeFi à tous les smartphones du monde.

De plus, la communauté Celo s’est associée à Sushi pour annoncer 12,6 millions de dollars de récompenses initiales conjointes pour l’extraction de liquidités à la fois chez SUSHI et CELO.

Le partenariat entre ces deux entités a un grand potentiel car il pourrait vraiment rendre DeFi beaucoup plus accessible à tous dans le monde. Zeal, bien sûr, met l’accent sur le mobile d’abord et la convivialité. Pendant ce temps, SushiSwap est un expert sur DeFi et d’autres produits connexes. En combinant leurs forces, ils peuvent aider à servir les individus et leurs besoins d’inclusion financière.

Les utilisateurs de sushi eux-mêmes bénéficieront de Celo grâce à des vitesses de transaction plus rapides et à des frais de transaction réduits, grâce aux transactions compatibles Ethereum sur le réseau Proof-of-Stake de Celo.

12,6 millions de dollars de récompenses minières attendent les utilisateurs

Comme mentionné, les deux prévoient de célébrer le lancement de l’initiative en engageant 12,6 millions de dollars en récompenses initiales de l’extraction conjointe de liquidités. Les récompenses seront attribuées pour des paires spécifiques, notamment WETH / CELO, WETH / cUSD, WETH / cEUR et cEUR / cUSD, et d’autres paires devraient bientôt être ajoutées. Les couples vont tomber amoureux aujourd’hui à 16 h HE.

Une fois qu’ils sont en ligne, les utilisateurs peuvent simplement accéder à SushiSwap, brancher leur MetaMask, choisir le réseau Celo et commencer à gagner des récompenses. Sushi a également eu la gentillesse de fournir un tutoriel sur la façon d’obtenir les récompenses le plus rapidement possible.

Enfin, Sushi a également annoncé que le pont de jetons optique est désormais actif sur Ethereum, Celo et Polygon, permettant aux utilisateurs de connecter les actifs de Polygon à Celo sans routage via le réseau principal.

