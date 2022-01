Sushmita Dev de TMC, seule femme dans un panel parlementaire de 31 membres pour examiner le projet de loi sur le relèvement de l’âge légal du mariage

L’âge légal du mariage pour les femmes est relevé par le Centre sur les recommandations du comité Jaya Jaitly qui a été constitué par le ministère de la CMB en juin 2020.

Le panel parlementaire chargé d’examiner le projet de loi historique qui vise à relever l’âge légal du mariage pour les femmes à 21 ans ne compte qu’une seule femme députée sur 31 membres.

Le projet de loi sur l’interdiction du mariage des enfants (amendement), qui aura une plus grande influence sur la société, en particulier les femmes, a été présenté à Lok Sabha au cours de la session d’hiver et renvoyé à la Commission parlementaire permanente sur l’éducation, les femmes, les enfants, la jeunesse et les sports.

Le projet de loi, piloté par le ministère du Développement de la femme et de l’enfant, vise à augmenter l’âge légal du mariage de 18 à 21 ans.

Selon la liste des membres de la commission parlementaire permanente, dirigée par le haut dirigeant du BJP Vinay Sahasrabuddhe, disponible sur le site Internet de Rajya Sabha, la députée de TMC Sushmita Dev est la seule femme parmi les 31 membres.

Lorsqu’il a été contacté, Dev a déclaré qu’il aurait été préférable qu’il y ait plus de femmes parlementaires dans le panel.

« J’aimerais qu’il y ait plus de femmes parlementaires dans le comité, mais cela dit, nous veillerons à ce que tous les groupes d’intérêt soient entendus », a déclaré Dev à PTI.

Faisant écho à des sentiments similaires, la députée du NCP Supriya Sule, qui a soulevé des questions centrées sur les femmes au parlement, a déclaré qu’il aurait dû y avoir plus de femmes parlementaires dans le panel qui délibérera sur les questions liées aux femmes.

Cependant, elle a ajouté que le président a le pouvoir d’inviter des personnes devant le panel. Ainsi, pour des discussions plus inclusives et plus larges, il peut inviter d’autres femmes parlementaires.

Les commissions permanentes liées aux départements sont permanentes, tandis que des commissions mixtes et restreintes sont constituées de temps à autre pour traiter des projets de loi et des sujets pertinents de divers ministères.

Ces panneaux sont constitués à la fois de Lok Sabha et de Rajya Sabha.

La Commission parlementaire permanente sur l’éducation, les femmes, les enfants, la jeunesse et les sports est une commission administrée par la Rajya Sabha.

Les comités constitués par Lok Sabha ont plus de membres de la chambre basse, tandis que les panels formés par Rajya Sabha ont plus de représentants de la Chambre haute. Les partis nomment les membres en fonction de leur force à la Chambre.

La loi proposée s’appliquera à toutes les communautés du pays et, une fois promulguée, remplacera les lois existantes sur le mariage et les personnes.

L’âge légal du mariage pour les femmes est relevé par le Centre sur les recommandations du comité Jaya Jaitly qui a été constitué par le ministère de la CMB en juin 2020.

L’introduction du projet de loi s’est heurtée à l’opposition de certains membres qui ont soutenu que cette décision enfreignait plusieurs lois personnelles en violation des droits fondamentaux et ont demandé qu’elle soit soumise à un panel parlementaire pour un examen plus approfondi.

Le projet de loi vise à augmenter l’âge légal pour le mariage des femmes à 21 ans, tout comme la disposition pour les hommes.

Il vise à amender sept lois personnelles – la loi indienne sur le mariage chrétien ; la loi Parsi sur le mariage et le divorce ; la loi sur l’application du droit musulman des personnes (chariat) ; la loi sur le mariage spécial ; la loi sur le mariage hindou; et la loi sur le mariage étranger.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.