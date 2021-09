Sushmita Dev nommée à Rajya Sabha, dit que la conviction de Mamata Banerjee de voir plus de femmes au parlement est exemplaire

in

Sushmita Dev avait rejoint le TMC le 16 août après avoir démissionné du Congrès.

Le Congrès de Trinamool a nommé aujourd’hui Sushmita Dev, qui avait récemment rejoint le parti après avoir quitté le Congrès, au Rajya Sabha. « Nous sommes extrêmement heureux de nommer Sushmita Dev à la Chambre haute du Parlement. La vision de Mamata Banerjee d’autonomiser les femmes et d’assurer leur participation maximale à la politique aidera notre société à accomplir beaucoup plus ! TMC a annoncé dans un tweet aujourd’hui.

“Je suis accablé. Je remercie mon chef Mamata Banerjee du fond du cœur. Sa conviction de voir plus de femmes au parlement est exemplaire. Je ferai de mon mieux », a déclaré Dev.

Sushmita Dev avait rejoint le TMC le 16 août après avoir démissionné du Congrès. Récemment, Dev a dénoncé un projet de loi sur la réservation des femmes au Centre, le qualifiant de « réforme sociale ».

« Un engagement pris à maintes reprises auprès des femmes de l’Inde, la moitié de la population, toujours attendu. Ce n’est pas seulement une réforme politique en attente, mais une réforme sociale », a déclaré Dev.

Le député de TMC Derek O’Brien avait déclaré que même 25 ans après le dépôt du projet de loi, il n’avait pas été adopté. « Aujourd’hui, cela fait 25 ans que le PROJET DE LOI SUR LA RÉSERVATION DES FEMMES a été déposé au Parlement. 25 ans. Aucun projet de loi n’a été adopté. Le BJP de MO-SHA l’a même promis dans son Manifeste de 2014. ÉCHEC », avait-il dit.

Il y a actuellement 11 femmes ministres dans le cabinet du Premier ministre Narendra Modi après le récent remaniement. À l’heure actuelle, il y a 79 femmes parlementaires à Lok Sabha et 27 à Rajya Sabha. Les partis d’opposition, dont le Congrès, le TMC et le CPI-M, ont ciblé le gouvernement Modi pour son échec à adopter le projet de loi sur la réservation des femmes.

