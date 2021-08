Susie Wolff : Christian Horner “doit en retirer l’émotion”

in

Wolff, c’est-à-dire Susie, a déclaré à Christian Horner qu’il devait “en retirer l’émotion” et ne pas la laisser prendre le dessus après deux accidents, tous deux causés par des pilotes Mercedes.

Horner et le conseiller de Red Bull, Helmut Marko, étaient furieux après le Grand Prix de Grande-Bretagne lorsque Lewis Hamilton est entré en contact avec Max Verstappen, le faisant sortir de la piste et entrer dans la barrière.

Leur colère a été exacerbée car, tandis que Verstappen a été transporté à l’hôpital pour des contrôles supplémentaires, Hamilton a couru vers la victoire, le pilote et Mercedes célébrant devant ses fans à domicile.

Telle était la rhétorique venant de Red Bull que Toto Wolff a déclaré qu’ils devaient arrêter les attaques “personnelles” tandis que Hamilton estimait que l’équipe devait se regarder de près.

Susie Wolff, une patronne d’équipe en Formule E, dit que bien qu’elle comprenne les émotions exacerbées de Red Bull, Horner devait “se tenir au-dessus”, ne pas le laisser prendre le dessus.

“Il est toujours difficile de se mettre à la place des autres”, a déclaré Wolff, qui est marié au patron du sport automobile de Mercedes, Toto Wolff, dans une exclusivité avec Express Sport.

«Évidemment, il [Horner] était très bouleversé sur le moment, mais bien sûr, en tant que chef d’équipe, vous devez parfois en retirer l’émotion et évidemment vous mettre au-dessus et faire entendre vos émotions.

«Je pense que vous devez être très prudent dans ces cas et ne pas laisser vos émotions prendre le dessus.

“Je pense qu’en fin de compte, si cela se résumait au point de vue d’une personne qui était très émue à ce moment-là, et évidemment, il était difficile de regarder Lewis remporter le Grand Prix de Grande-Bretagne et avoir, ce qui m’a rendu si fier de voir l’ensemble endroit a éclaté.

“Et je pense que cela a joué une grande partie de son énergie et de sa volonté de vouloir essayer de gagner la course, mais au final, c’est super pour le sport, tout le monde en parle, je pense que ça va continuer. une grande rivalité entre les deux pilotes.

Susie Wolff a également donné son avis sur le choc de Silverstone.

“Chacun aura sa propre opinion là-dessus”, a-t-elle déclaré. “Mon opinion est qu’il s’agissait d’un incident de course, à 100% un incident de course.

“Mais à la fin, je peux aussi comprendre que deux personnes ont des opinions différentes à ce sujet, et tout le monde à qui vous demandez a une opinion là-dessus, ce qui, je pense, est polarisé, mais c’est formidable pour le sport. C’était un grand drame, une équipe. Et le fait le plus important était que Max allait bien.

« Je pense qu’il est toujours important de savoir que chacun a sa propre perspective.

« Et évidemment, les Red Bull ce jour-là, ils ont perdu l’énorme avance au championnat, Constructeurs et Divers.

“Alors, bien sûr, les émotions étaient fortes et les pilotes avaient leur point de vue sur qui avait raison [and who] avait tort.

«Et à la fin, vous devez le prendre pour ce que c’était et passer à autre chose. Nous avons tous nos propres perceptions et nous essayons tous de réussir.

« Il y a beaucoup de pression sur le sport pour réussir, mais je pense qu’il s’agit de comprendre qu’il y a une grande rivalité là-bas.

“Mais le garder respectueux et respectueux est le mot principal parce que je pense que lorsque les émotions sont fortes, ce n’est pas grave, parce que c’est dans le feu de l’action, c’est de la compétition, mais restez juste respectueux.”

Deux semaines après Silverstone, un autre accident pour Red Bull, cette fois Valtteri Bottas en Hongrie, a vu Mercedes prendre la tête dans les deux batailles de championnat.