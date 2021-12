Susie Wolff : Lewis a été cambriolé

Susie Wolff, épouse du patron de l’équipe championne du monde, Toto Wolff, a déclaré que Lewis Hamilton s’était fait voler le championnat lors de la saison décidant du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021.

Wolff n’est pas étrangère au monde de la course automobile, étant elle-même une ancienne pilote de course, participant à des courses de karts, de Formule Renault et de DTM avec Mercedes.

En 2014, Wolff est entrée dans l’histoire en devenant la première femme en 22 ans à participer à un week-end de course de Formule 1 au Grand Prix de Grande-Bretagne 2014 à Silverstone, alors qu’elle participait à la séance d’essais de vendredi pour l’équipe Williams F1, avec son expérience en F1. coupé court à cause d’un problème de pression d’huile.

L’Écossaise a pris sa retraite de la conduite en 2015 et a lancé son initiative « Dare to be Different » en 2016 visant à soutenir les talents féminins dans le sport automobile, avant de devenir Team Principal et actionnaire de l’équipe Rokit Venturi Racing Formula E en 2018.

Alors que les événements de la finale du week-end dernier à Abu Dhabi se sont déroulés comme ils l’ont fait, Wolff s’est tournée vers Twitter pour exprimer sa frustration face à la situation.

« En participant à ce dernier week-end de course, je pensais que les deux équipes et les deux pilotes méritaient de gagner », a-t-elle écrit. « Cela allait être un spectacle, une course historique dont nous espérions tous qu’elle se terminerait sans controverse. Ce n’était pas le cas.

Lewis a été volé, ce qui m’a laissé incrédule

« Ce qui s’est passé est encore difficile à comprendre et me laisse un sentiment de malaise », a poursuivi Wolff. « Pas les perdants – et pas Max ou Red Bull – ce sont des gagnants méritants et nous avons toujours su qu’il y avait une forte possibilité que nous ne gagnions pas – mais la façon dont Lewis a été volé m’a laissé dans l’incrédulité totale. »

Wolff a ensuite parlé de la façon dont le directeur de course Michael Masi a géré la situation à Abu Dhabi.

« La décision d’une personne au sein de l’instance dirigeante qui a appliqué une règle d’une manière qui n’avait jamais été faite auparavant en F1 a décidé à elle seule le championnat du monde des pilotes de F1.

« Les règles sont des règles, elles ne peuvent pas être modifiées sur un coup de tête par un individu à la fin d’une course. »

Félicitations à Max, Lewis est le meilleur qui ait jamais existé

Elle a ajouté : « Lewis Hamilton, vous avez fait preuve d’une intégrité et d’une dignité incroyables face à l’injustice.

« Vous êtes le plus grand qui ait jamais existé. Le bilan des derniers tours dimanche ? Ceux qui savent, ils savent, même ceux qui n’arrivent pas à se résoudre à l’admettre.

Wolff a ensuite félicité Max Verstappen pour son titre : « Félicitations Max et félicitations à chacun des membres de Mercedes-AMG F1 pour votre huitième titre de constructeur, qui a battu un record.

« J’espère qu’en mars de l’année prochaine, il y aura un organe directeur avec l’intégrité sportive et l’équité pour que je puisse retomber amoureux de la F1 », a conclu Wolff.

